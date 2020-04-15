Карантин не зупинить розвиток Covid-19

Новини шоу бізнесу:Поки соціальну дистанцію вчені розглядають як вихід для запобігання поширення коронавірусу через відсутність ліків.

Одноразовий карантин не зупинить поширення коронавірусної інфекції у світі, а соціальна дистанція буде потрібна включно до 2022 року, аби запобігти перенаповненню лікарень.

Дослідження траєкторії поширення вірусу розпочалися, коли кількість інфікувань цією недугою у США досягнув піку і продовжилися на тлі розмов про послаблення карантину урядами.

Згідно з даними комп’ютерного моделювання, вірус може стати сезонним з вищим зараженням у холодні місяці. Але багато залишається невідомими, зокрема – імунітет, надбаний вже вилікуваними пацієнтами.

Поки соціальну дистанцію вчені розглядають як вихід для запобігання поширення коронавірусу через відсутність ліків. Продовження й інтенсивність карантину можуть послабитися у разі винайдення вакцини. Проте, у випадку відсутності лікування, дистанціювання громадян дало б час медикам впоратися з наступним спалахом пандемії. Водночас автори дослідження зауважують, що соціальна дистанція "без перепочинку" може зашкодити демографії.

Науковці визнали, що основним недоліком їхньої моделі є фактичне незнання імунітету раніше інфікованої людини і як довго він захищатиме такого пацієнта. За найоптимістичнішим сценарієм, такий імунітет буде захищати людину до року.