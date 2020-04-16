Як зміцнити імунітет на карантині

Новини шоу бізнесу:Більше спати і їсти багато цитрусових - одні з головних правил по зміцненню імунітету від лікаря-дієтолога.

Відомий лікар-дієтолог Наталія Самойленко в ефірі ранкового шоу "Сніданку з 1+1" розповіла, як зміцнити свій імунітет під час карантину.

За словами експерта, підтримувати свій імунітет під час карантину допоможуть три простих правила:

Правило 1 - якісний сон. Намагайтеся прокидатися і засинати в один час.

Правило 2 - провітрюйте приміщення. А також регулярно робіть вологе прибирання в будинку.

Правило 3 - харчування.

"Важливо дотримуватися правильного вмісту білка в раціоні. Його ви можете отримати з яєць, бобових, грибів і риби. Важливо також вживати достатню кількість вітаміну С - це ківі, цитрусові і лимони", - радить Наталія Самойленко.

За її словами, варто звернути увагу і на супер-продукти, які допомагають зміцнити імунітет: імбир, цибуля і часник. Особливо під час карантину їх бажано щодня додавати в свій раціон.

Також посилять імунітет такі напої, як відвар шипшини і корисні чаї (м'ята, ромашка і настій імбиру). Крім того, лікар-дієтолог зазначила ще одне важливе правило: "Залишайтеся вдома і проведіть цей час з користю для себе і своїх близьких".