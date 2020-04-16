Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Президенти ПАРЄ, НАТО та ОБСЄ закликають до глобальної реакції на COVID-19
Президенти ПАРЄ, НАТО та ОБСЄ закликають до глобальної реакції на COVID-19
Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині
Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині
Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено
Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено

Як зміцнити імунітет на карантині

Як зміцнити імунітет на карантині
23:30 Чт, 16 Квітень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Більше спати і їсти багато цитрусових - одні з головних правил по зміцненню імунітету від лікаря-дієтолога.

Відомий лікар-дієтолог Наталія Самойленко в ефірі ранкового шоу "Сніданку з 1+1" розповіла, як зміцнити свій імунітет під час карантину.

За словами експерта, підтримувати свій імунітет під час карантину допоможуть три простих правила:

Правило 1 - якісний сон. Намагайтеся прокидатися і засинати в один час.

Правило 2 - провітрюйте приміщення. А також регулярно робіть вологе прибирання в будинку.

Правило 3 - харчування.

"Важливо дотримуватися правильного вмісту білка в раціоні. Його ви можете отримати з яєць, бобових, грибів і риби. Важливо також вживати достатню кількість вітаміну С - це ківі, цитрусові і лимони", - радить Наталія Самойленко.

За її словами, варто звернути увагу і на супер-продукти, які допомагають зміцнити імунітет: імбир, цибуля і часник. Особливо під час карантину їх бажано щодня додавати в свій раціон.

Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі

Також посилять імунітет такі напої, як відвар шипшини і корисні чаї (м'ята, ромашка і настій імбиру). Крім того, лікар-дієтолог зазначила ще одне важливе правило: "Залишайтеся вдома і проведіть цей час з користю для себе і своїх близьких".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Здоровья, Карантин, Имунитет, Дієтолог, Поради, Зміцнення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Японії будуть вводити надзвичайний стан
02 В Україні запустили сайт де описується застосування ліків при Covid-19
03 Вийшов трейлер до фільму "Фонзо" з актором Томом Гарді
04 Президенти ПАРЄ, НАТО та ОБСЄ закликають до глобальної реакції на COVID-19
05 Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ: через недотримання правил карантину багато вірян заразилися Covid-19
МОЗ: через недотримання правил карантину багато вірян заразилися Covid-19
У Японії будуть вводити надзвичайний стан
У Японії будуть вводити надзвичайний стан
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
У тренді &quot;карантинний&quot; челендж (Фото)
У тренді "карантинний" челендж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся