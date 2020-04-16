Епідеміолог Швеції сказав невтішні прогнози щодо коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Країни, які вважають, що від коронавірусі можна позбутися, знизивши кількість випадків до нуля, помиляються.

Про це під час участі у віртуальному обговоренні ситуації з пандемією американського аналітичного центру German Marshall Fund заявив головний епідеміолог Швеції Андрес Тегнелл, повідомляє RMF24 .

Тагнелл пояснив виключно ліберальний підхід Швеції до епідемії коронавируса, де на відміну від більшості європейських країн закриті тільки школи.

За його словами, відсутність формальних обмежень не означає, що життя в Швеції триває, як раніше. Вулиці міста порожні. Наприклад, в Стокгольмі трафік в 10 разів менше, ніж звичайно. Люди слухають рекомендації влади і служб і намагаються залишатися вдома та уникати контактів з іншими.

"Це мало великий ефект", - заявив Тегнелл.

Він зазначив, що в Швеції не фіксується лавинна захворюваність, тому система охорони здоров'я не перевантажена.

Епідеміолог визнав, що в одній з областей, в якій Швеція зазнала невдачі, є догляд за людьми похилого віку. Він пояснив, що число смертей від епідемій було набагато вище, ніж в сусідніх країнах - в той час як в Данії число загиблих складає 309, Швеції вже зареєстровано понад 1,2 тисячі смертей.

За словами Тегнелла, більше половини смертей від епідемії в Швеції - це мешканці будинків престарілих, де, за його словами, стандарти гігієни і догляду не дотримуються. Однак він уточнив, що це є результатом нехтування центрами, а не помилкою шведської стратегії.

"Я не думаю, що цей вірус коли-небудь зникне. Деякі країни, схоже, проводять політику, засновану на припущенні, що, якщо вони ліквідують всі випадки захворювання в країні, вони назавжди позбудуться вірусу. Я так не думаю ", - підкреслив Тегнелл.

Епідеміолог визнав, що до сих пір невідомо, як довго після хвороби люди залишаються несприйнятливими до вірусу - якщо вони взагалі є.

Він упевнений, що Covid-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.

Крім того, він звернув увагу, що до сих пір неясно, яка смертність від вірусу і чи дійсно вона вище, ніж у вірусу грипу.