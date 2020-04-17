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Найкраще від вірусу вас захистить дистанція з людьми

Найкраще від вірусу вас захистить дистанція з людьми
12:22 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Якщо не дотримуватися дистанції і не мити руки, то людина захворіє навіть при використанні маски.

Фізична дистанція захищає від коронавируса краще, ніж маска. Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович, передає Коммерстант.

Так, за її словами, використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

"Але якщо тільки носити маску, а не дотримуватися дистанції, не мити руки - людина точно захворіє. Тоді маска тільки завдасть шкоди ", - сказала Вуйнович.

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Вона уточнила, що якщо здорова людина не перебуває у одному приміщенні з хворим, то маска їй не потрібна.

"Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так, я б рекомендувала маску. Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска ", - сказала Вуйнович.

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Вирус, Карантин, Дистанция, Коронавірус, Оточуючі, Попади.
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