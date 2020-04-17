Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Основна інформація про коронавірус у світі
Основна інформація про коронавірус у світі
На Волині третина інфікованих - медики
На Волині третина інфікованих - медики
Тренер Ненад Б'єліца покинув ФК "Динамо"
Тренер Ненад Б'єліца покинув ФК "Динамо"
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

5 способів, аби не було болей у спині та шиї під час віддаленої роботи

5 способів, аби не було болей у спині та шиї під час віддаленої роботи
15:30 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:5 способів захистити себе від болю в шиї і спині.

Перехід на віддалений режим роботи в період спалаху епідемії дозволив сотні тисяч людей пересісти з незручних офісних крісел на м'які дивани або навіть ліжка. На перший погляд це звучить заманливо, але вже через кілька днів після такого режиму роботи багато хто почав скаржитися на біль у спині та шиї. І це не дивно, оскільки вже ніхто не стежить за своєю поставою, адже вдома немає сторонніх і можна спокійно сутулитися. Навіть зараз, читаючи цю статтю, ви можете сидіти саме в такій позі. Що ж потрібно робити, щоб не допустити появи больових відчуттів в області спини і шиї?

Перестаньте сутулитися

Правильної пози, в якій потрібно сидіти весь день, не існує. Навіть якщо ви просто сидите на стільці весь день, рано чи пізно почне боліти спина. Якщо не почати з цим боротися відразу, то в кінцевому підсумку ви зіткнетеся з хронічним болем. Звичайно, легко закликати людину не сутулитися. Але як постійно стежити за поставою? Експерти рекомендують класти в районі нижньої частини спини невелику подушку або скручений валиком рушник між спинкою стільця і вами. Це допоможе не забувати про те, що слід сидіти рівно, а також зніме частину напруги з поперекового відділу.

Міняйте положення протягом усього дня

Немає ніякої необхідності вдома сидіти на одному місці. Щоб уникнути болю в шиї, спині, плечах рекомендується якомога частіше переходити з крісла на стілець, диван. Посидіть спочатку за кухонним столом, а після — за журнальним. Чим частіше ви будете міняти положення свого тіла, тим менший тиск буде чинитися на спину.

Створюйте комфорт

Щоб вам було максимально зручно працювати, можна покласти подушку на сидіння, накинути ковдру або пухнастий рушник на спинку стільця.

Вставайте кожні 40 хвилин

Якщо не хочете сильно втомлюватися під час роботи вдома, ви повинні, як і в офісі, робити собі перерву на каву або відвідування туалету. Рекомендується відриватися від ноутбука кожні 40 хвилин. Протягом 5-хвилинної перерви можна пройтися по дому, поповнити запаси води, яку ставите поряд з собою, або зробити дрібні домашні справи.

Який вид спорту найкраще допоможе стопити жир

Правильно обладнайте робоче місце

Екран ноутбука повинен бути трохи нижче рівня очей. Так ви захистите себе від болю в шиї. Найпростіше добитися цього положення за допомогою книг, які слід підкласти під ноутбук. Якщо ваші очі сильно втомлюються, спробуйте збільшити шрифт. Це знизить навантаження на орган зору. Крім того на екран можна встановити фільтр синього світла.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Боли, Робота, Организм, Спина, Поради, Шия, Розминка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
04 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
05 У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ
Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ
На Великдень поліція буде штрафувати тих, хто прийде на службу
На Великдень поліція буде штрафувати тих, хто прийде на службу
Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
Поради, як продуктивно працювати на віддаленій роботі
Поради, як продуктивно працювати на віддаленій роботі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся