5 способів, аби не було болей у спині та шиї під час віддаленої роботи

Новини шоу бізнесу:5 способів захистити себе від болю в шиї і спині.

Перехід на віддалений режим роботи в період спалаху епідемії дозволив сотні тисяч людей пересісти з незручних офісних крісел на м'які дивани або навіть ліжка. На перший погляд це звучить заманливо, але вже через кілька днів після такого режиму роботи багато хто почав скаржитися на біль у спині та шиї. І це не дивно, оскільки вже ніхто не стежить за своєю поставою, адже вдома немає сторонніх і можна спокійно сутулитися. Навіть зараз, читаючи цю статтю, ви можете сидіти саме в такій позі. Що ж потрібно робити, щоб не допустити появи больових відчуттів в області спини і шиї?

Перестаньте сутулитися

Правильної пози, в якій потрібно сидіти весь день, не існує. Навіть якщо ви просто сидите на стільці весь день, рано чи пізно почне боліти спина. Якщо не почати з цим боротися відразу, то в кінцевому підсумку ви зіткнетеся з хронічним болем. Звичайно, легко закликати людину не сутулитися. Але як постійно стежити за поставою? Експерти рекомендують класти в районі нижньої частини спини невелику подушку або скручений валиком рушник між спинкою стільця і вами. Це допоможе не забувати про те, що слід сидіти рівно, а також зніме частину напруги з поперекового відділу.

Міняйте положення протягом усього дня

Немає ніякої необхідності вдома сидіти на одному місці. Щоб уникнути болю в шиї, спині, плечах рекомендується якомога частіше переходити з крісла на стілець, диван. Посидіть спочатку за кухонним столом, а після — за журнальним. Чим частіше ви будете міняти положення свого тіла, тим менший тиск буде чинитися на спину.

Створюйте комфорт

Щоб вам було максимально зручно працювати, можна покласти подушку на сидіння, накинути ковдру або пухнастий рушник на спинку стільця.

Вставайте кожні 40 хвилин

Якщо не хочете сильно втомлюватися під час роботи вдома, ви повинні, як і в офісі, робити собі перерву на каву або відвідування туалету. Рекомендується відриватися від ноутбука кожні 40 хвилин. Протягом 5-хвилинної перерви можна пройтися по дому, поповнити запаси води, яку ставите поряд з собою, або зробити дрібні домашні справи.

Правильно обладнайте робоче місце

Екран ноутбука повинен бути трохи нижче рівня очей. Так ви захистите себе від болю в шиї. Найпростіше добитися цього положення за допомогою книг, які слід підкласти під ноутбук. Якщо ваші очі сильно втомлюються, спробуйте збільшити шрифт. Це знизить навантаження на орган зору. Крім того на екран можна встановити фільтр синього світла.