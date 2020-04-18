Дієві поради експертів, як правильно вийти з посту

Великий піст закінчується 18 квітня і як з нього вийти, щоб не отримати панкреатит чи інші хвороби травної системи – читайте у матеріалі.

Як легко та здорово завершити піст й повернутися до звичного харчування.

Останній тиждень посту – найсуворіший

Перед Великоднім застіллям на християн очікує останній тиждень посту. За традицією, він найсуворіший. Обмеження у харчуванні дуже серйозні.

Перетравити купу їжі важко, тому часто надвечір Великодня людям просто стає погано.

То як же підготувати свій організм?

Якщо ви людина релігійна та дотримуєтесь усіх обмежень, побережіть свій шлунок на Великдень: досить буде скуштувати одну-дві рибні страви, маленький шматочок паски, а решта страв нехай будуть овочеві. Від алкоголю та солодких напоїв варто відмовитись взагалі.

Якщо перший варіант вам не підходить, а доводити організм до серйозних проблем ви боїтеся, за тиждень до Великодня треба потроху вводити молочні продукти та яйця. Так організм підготується до святкового столу.

Небезпека Великоднього столу

Найгірше, що розговіння завершується пишним святковим столом з ковбасами, копченими шинками, яйцями, сирами та солодкою здобною паскою з білого борошна. Після 40 днів обмежень для організму це справжній шок!

Але що ж робити? Невже треба відмовити собі у святковій їжі? Дієтологи радять не накидатися на їжу. Протягом Великодньої неділі, понеділка їжте невеличкими порціями. Від одного яйця, звісно ж, шкоди не буде. Паску старайтеся їсти у першій половині дня. Цю святкову здобу радимо приготувати чи купити наперед (наприклад в четвер). Річ у тім, що трішки підсохла випічка менш шкідлива, ніж щойно з печі.

Чи варто до кави і чаю подавати кілька видів солодких кремових тортів? Однозначно ні! Але це не означає, що великодній стіл має бути без солодощів взагалі.

До великоднього столу експерти радять готувати більше страв з риби та птиці, ніж з м‘яса.

Також спеціалісти радять додати на стіл максимальну кількість овочевих салатів із зеленню. Важливо правильно їх заправляти. Звісно ж, ніяких майонезів. Не забувайте, що великодній стіл точно прикрасять різноманітні овочеві салати, заправлені оливковою олією з лимонним соком або бальзамічним оцтом.

Чим замінити майонез:

Розітріть 2 варених жовтки з 2 чайними ложками французької гірчиці, додайте солі та чайну ложку рідкого меду, а потім – 200 г нежирної сметани. За смаком додайте лимонного соку та заправляйте улюблені салати.

Як повернутися у форму після Великодня

Якщо не дотримуватися цих порад, після завершення свят вам, можливо, доведеться повертатися до форми. Експерти радять відмовитися від кардинальних дієт і просто перейти на здорове харчування.

Дієтологи радять після свят налягати на овочі і зелень. Тим більше, що вже з'явиться багато сезонних. З фруктами варто бути обережними: двох фруктів в день цілком достатньо. Варто зауважити, що фрукти треба споживати окремо від інших страв, у якості перекусу в першій половині дня.

Не забувайте також про різноманітні крупи, олії, насіння і горіхи. Все це дуже корисне і потрібне організму. Однак порції мають бути невеличкі. Ці продукти дуже калорійні, тож на вечерю вони не годяться. Експерти переконані, що найкращою стравою на вечір є запечена риба чи м'ясо без гарніру, але зі свіжими і приготованими овочами.

Дуже важливими є фізичні навантаження. В умовах карантину можна знайти безліч онлайн-уроків та вправ на будь-який смак. Намагайтеся робити вправи принаймні 40 хвилин на день.

Не забувайте випивати достатню кількість води. Адже вода – це секрет молодості та гарного самопочуття.