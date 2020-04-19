Лікар розповів, що потрібно робити якщо в родині хтось захворів на Covid-19

Новини шоу бізнесу:За його словами, всі члени сім'ї, включаючи тих, у кого відсутні симптоми захворювання, мають перебувати під наглядом сімейного лікаря.

У разі, якщо у одного з членів сім'ї підтверджений факт зараження коронавірусною інфекцією, вся сім'я повинна залишатися в повній ізоляції.

"В жодному разі вони не повинні контактувати так, як контактували раніше. У будь-якому випадку повна ізоляція в окремих кімнатах", – розповів сімейний лікар Владислав Ващенко.

За його словами, всі члени сім'ї, включаючи тих, у кого відсутні симптоми захворювання, мають перебувати під наглядом сімейного лікаря. При цьому ніхто з них не повинен виходити з дому навіть для того, щоб купити продукти або медикаменти.

Медик розповів, що доставити все необхідне можна попросити родичів, уникаючи передачі предметів з рук в руки. "Якщо потрібна допомога – харчування, антисептики – вони можуть звернутися до своїх родичів, але не треба передавати з рук в руки. Приїхали, залишили біля дверей, пішли, віддзвонилися. Ті вийшли і забрали".