Поради для того, щоб зберегти здоров'я з сидячою роботою

Новини шоу бізнесу:Навіть за наявності сидячої роботи можна зберегти здоров'я.

Сидячий спосіб життя нещодавно прирівняли до куріння і надмірного вживання алкоголю: якщо щодня ми проводимо сидячи 6 годин і більше, то шкодимо своєму тілу так само, як курці, що випалюють пачку цигарок. Гірше того: тривале сидіння ще й робить нас дурнішими — у прямому сенсі слова! І якщо раніше ми могли хоч якось боротися з гіподинамією, гуляючи під час обідньої перерви або після роботи, то що робити зараз, коли деякі з нас дотримуються карантину? У нас є декілька порад! Розповідаємо, що варто зробити ввечері, щоб відновити здоров'я, витрачене протягом робочого "сидячого" дня.

Подбайте про шию

По-перше, правильно обладнайте собі робоче місце. Монітор вашого комп'ютера або ноутбука повинен бути розташований таким чином, щоб середина екрану "дивилася" точно на підборіддя. По‑друге, перевірте, чи достатньо яскравий ваш екран, щоб не потрібно було наближати монітор для розглядання дрібних деталей. Нарешті, по-третє, щогодини вставайте з-за комп'ютера і робіть невелику гімнастику для шийного відділу хребта: витягайте підборіддя вперед якомога далі, нахиліть голову назад, наскільки це можливо, нахиляйте вправо і вліво. Повторюйте по п'ять-сім разів для кожної вправи.

Займіться профілактикою депресії

Згідно з даними дослідження, опублікованого в Американському журналі з профілактичної медицини, жінки середнього віку, які понад сім годин на день проводили у сидячому положенні, частіше повідомляли про ознаки депресії. Зараз ми усі у групі підвищеного ризику, а тому особливо важливо щодня в обов'язковому порядку робити якісь антистресові практики. Йога, дихальна гімнастика, медитації, рукоділля, ароматерапія або гра з домашнім вихованцем — не важливо, що саме, головне, щоб ви обов'язково знаходили на це хоча б пів години щодня.

Пийте більше

Чим більше часу ми проводимо сидячи, тим нижчою є активність інсуліну і вищим є ризик діабету другого типу. Один із способів профілактики — більше пити води. Коли ми зневоднені, в організмі підвищується рівень гормону вазопресину, який своєю чергою підвищує рівень цукру у крові. Регулярне вживання достатньої кількості рідини допомагає знизити рівень цього гормону і ризик розвитку діабету.

Їжте більше молочних продуктів і риби

Чим менше ми рухаємося, тим більш уразливими й слабкими стають наші кістки. Сидячий спосіб життя буквально вимиває з них мінеральні речовини, які забезпечують міцність і рухливість скелета. Щоб підтримати міцність кісток, варто їсти більше продуктів, багатих на кальцій і вітамін D.