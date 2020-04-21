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Які властивості має холодне та гаряче молоко

Які властивості має холодне та гаряче молоко
05:44 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Переваги молока для організму людини.

Молоко є найбільш споживаним молочним продуктом у всьому світі. Цей напій дуже поживний, він багатий білком, кальцієм, цинком, вітаміном D, калієм. Ми п'ємо його з самого народження і робимо це все життя. Хтось воліє вживати його гарячим, а хтось — холодним. Але при будь-якій температурі він однаково корисний. Розберемо конкретні переваги молока для організму.

Користь гарячого молока

  • Поліпшення якості сну

Рекомендується пити гаряче молоко перед сном, і хороший сон вам забезпечений. Молоко містить амінокислоту, яка зробить ваш нічний відпочинок ідеальним. Але ця кислота активується тільки тоді, коли молоко нагрівається.

  • Лікування застуди

Швидко впоратися з застудою можна, якщо вживати тепле молоко з медом. Такий напій володіє антибактеріальним ефектом, що дозволяє за більш короткий термін впоратися з хворобою.

  • Полегшення передменструального синдрому

Жінкам з яскраво вираженим передменструальним синдромом рекомендується пити гаряче молоко з куркумою. Калій, який присутній в молоці, допомагає при спазмах, а додавання куркуми очистить організм від токсинів.

Користь холодного молока

  • Допомога при виразковій хворобі шлунка

Якщо ви страждаєте виразкою шлунка і частого підвищення рівня кислотності, то холодне молоко допоможе швидко впоратися з неприємними симптомами.

  • Нормалізація ваги

У це важко повірити, але холодне молоко дійсно допомагає в процесі позбавлення зайвої ваги. Вміст кальцію в холодному молоці прискорює обмін речовин в організмі людини, і завдяки цьому виходить спалити більше калорій. Крім того вживання всього однієї склянки молока дозволить довше не відчувати почуття голоду, а значить допоможе уникнути непотрібних перекусів.

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  • Поліпшення стану шкіри

У холодному молоці присутні електроліти, які не допустять зневоднення організму. Таким чином, ваше тіло буде залишатися зволоженим і шкіра блискучою. Для більшого ефекту рекомендується пити холодне молоко рано вранці.

Однак, холодне молоко краще не пити взимку, оскільки це може спровокувати застуду.

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Молоко, Организм, Користь, Тепле молоко, Холодне молоко.
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