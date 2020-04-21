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Очільник ВООЗ вважає заявив, що піку коронавірусу в світі ще не було

Очільник ВООЗ вважає заявив, що піку коронавірусу в світі ще не було
14:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Очільник ВООЗ визнав, що занепокоєний ослабленням карантинних заходів у деяких країнах.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що головний "спалах коронавірусу", ще попереду.

Очільник ВООЗ визнав, що занепокоєний ослабленням карантинних заходів у деяких країнах. Він не уточнив, чому вважає, що спалах, який охопив близько 2,5 мільйонів людей і вбив понад 160 тисяч, може стати ще небезпечнішим.

Раніше у ВООЗ наголошували на ймовірному поширенню хвороби в Африці, де системи охорони здоров'я менш розвинені. "Повірте нам. Найгірше ще попереду, - сказав Тедрос журналістам з штаб-квартири ВООЗ в Женеві. - Давайте попередимо цю трагедію. Небезпеку цього вірусу багато людей до сих пір не розуміють".

Деякі азіатські та європейські уряди поступово послабили або почали пом'якшувати карантинні заходи, зокрема знімають заборону на відвідування шкіл, відкривають парки та магазини. Як повідомляв УНІАН, від коронавірусу в світі одужали майже 647 тисяч осіб, померло понад 170 тисяч.

Домашні тварини мають антитіла від Covid-19

Зокрема, нині зафіксовано 2 млн 478 тис. 634 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 тис. 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 61 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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Пандемия, ВООЗ, Світ, Коронавірус, Пік захворюваності.
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