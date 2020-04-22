На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб

Новини шоу бізнесу:Від хвороби COVID-19 уже померло понад 177 тисяч людей.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі станом на ранок середи, 22 квітня, перевищила 2,5 мільйони людей. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

окрема, від початку пандемії зафіксовано 2 563 384 людини, які були інфіковані коронавірусом.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло 177 415 людей. Вилікувалися від коронавірусу 681 477 осіб.

Лідирують за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією США (824 438), Іспанії (204 178) та Італії (183 957). Найбільше смертей зареєстровано в Італії (24 648), Іспанії (21 282) і Франції (20 796).