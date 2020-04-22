Грейпфрутова дієта для схуднення та імунітету

Грейпфрути добре сприяють схудненню, тому що в них міститься мінімальна кількість калорій – на 100 грамів всього 32 ккал, і відсутні жири і холестерин.
Вітамін С, гідрати і клітковина прискорюють метаболізм і допомагають детоксикації організму. На грейпфрутовій дієті заборонено їсти солодощі, а ось білок можна.
Меню
Щоденний сніданок особливо не варіюється. Головне, щоб у його складі неодмінно були:
1 грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, кави або чаю;
2 яйця – вони можуть бути як вареними, так і смаженими – або 2 скибочки бекону.
Не менш ніж за 2 години перед сном дозволяється випити 250 мл томатного соку.
Перший день
Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, шматочок білого твердого сиру, 1 підсмажений тост з цільнозернового борошна.
Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, гамбургер, будь-які відварні овочі.
Другий день
Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, салат з тунцем.
Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, 2 нежирних свинячих стейка, овочевий салат.
Третій день
Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, відбивна з яловичина, курка або риба, салат з свіжих помідорів.
Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, смажена риба, салат з помідорів і всілякої зелені.