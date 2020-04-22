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Грейпфрутова дієта для схуднення та імунітету

Грейпфрутова дієта для схуднення та імунітету
10:07 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Вітамін С, гідрати та клітковина прискорюють метаболізм.

Грейпфрути добре сприяють схудненню, тому що в них міститься мінімальна кількість калорій – на 100 грамів всього 32 ккал, і відсутні жири і холестерин.

Вітамін С, гідрати і клітковина прискорюють метаболізм і допомагають детоксикації організму. На грейпфрутовій дієті заборонено їсти солодощі, а ось білок можна.

Меню

Щоденний сніданок особливо не варіюється. Головне, щоб у його складі неодмінно були:

1 грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, кави або чаю;

2 яйця – вони можуть бути як вареними, так і смаженими – або 2 скибочки бекону.

Не менш ніж за 2 години перед сном дозволяється випити 250 мл томатного соку.

Перший день

Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, шматочок білого твердого сиру, 1 підсмажений тост з цільнозернового борошна.

Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, гамбургер, будь-які відварні овочі.

Другий день

Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, салат з тунцем.

Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, 2 нежирних свинячих стейка, овочевий салат.

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Третій день

Обід: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, відбивна з яловичина, курка або риба, салат з свіжих помідорів.

Вечеря: грейпфрут або 250 мл грейпфрутового соку, смажена риба, салат з помідорів і всілякої зелені.

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Все по темі:

Организм, Грейпфрут, Фрукт, Схуднення, Дієта.
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