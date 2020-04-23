Скачать
Четвер, 23.04.2020
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном
Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Які існують міфи про депресію: спростування психолога

Які існують міфи про депресію: спростування психолога
03:25 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:На консультаціях люди часто зізнаються, що довгий час не могли звернутися за допомогою. Дехто зважувався декілька місяців чи навіть рік.

"Всі навколо казали, що вигадую відмовки, аби не займатися дітьми, не працювати, не вчитися – і я вірила, що це дійсно моя провина.

Намагалася щось зробити з собою, але ставало лише гірше", – кажуть вони.

Часто їм дуже соромно за свій емоційний стан, бо "я не маю права на депресію, адже мушу постійно бути успішною людиною".

Розповідають, що виконувати звичну роботу стало втомливо та складно, але друзі стверджують, що праця врятує від усього. Ось 10 міфів про депресію, які є найбільш поширеними в українському суспільстві. Частину з них ви напевно читали в соціальних мережах або чули від знайомих.

Як все виглядає насправді та як відповідати на міфи про депресію.

У всіх людей іноді буває депресія

Всім нам іноді буває сумно. Ми можемо прокручувати неприємні думки в голові, ніби бігти по колу. Але це не депресія.

Депресію діагностують тоді, коли пригнічений настрій не припиняється мінімум два тижні.

Більшу частину цього часу людина має відчуття втоми, є пасивною, їй складно зосередитися, виникають проблеми з апетитом. Людина в депресії втрачає інтерес до того, що раніше приносило задоволення. В неї можуть бути думки про смерть.

Втеча в роботу вилікує будь-яку депресію

Люди з депресією переживають різкий спад енергії, мотивації та часто мають проблеми зі сном. Все це суттєво підриває їх продуктивність – у роботі та інших сферах життя.

Повторюючи цей міф, ми вдаємося до звинувачень тих, хто переживає тривалий емоційний біль та смуток.

Щоб їм стало краще, слід діяти комплексно. Втеча у роботу змусить людину постійно картати себе за низьку продуктивність, що навпаки – посилить депресію.

Депресія – це взагалі не хвороба, а відмовка, щоб нічого не робити

Депресія має конкретні симптоми, методи визначення та лікування.

Вона офіційно визнана та міститься в міжнародних класифікаціях хвороб, таких як МКБ-X та DSM-5.

Депресія лікується лише в психіатра і лише за допомогою медикаментів

Цей стан не завжди лікується медикаментозно.

Переважно ліки заліковують депресію, психотерапія – шукає причини та виліковує. Ось чому вона рекомендована при легкій депресії.

При помірній – психотерапія та медикаменти або щось одне – на вибір.

При важкій депресії особисту психотерапію поєднують з регулярним прийомом ліків.

Це означає, що спершу можна піти до психотерапевта, психіатра або психолога. Вони продіагностують емоційний стан та підкажуть, які кроки варто робити далі.

Якщо ти сам собі не зарадиш з депресією, тобі ніхто та ніщо не допоможе

Коли людина ламає руку, ми не очікуємо, що вона виправить це сама. А коли слід вирізати апендицит, чи робимо ми це власноруч? Очевидно, що ні.

Психічне здоров’я таке ж важливе, як фізичне. Подолати депресію допомагають фахівці. Тоді цей шлях є безпечним, швидшим та надійним, а ви не експериментуєте ціною не лише здоров’я, але й життя.

В жодному разі не треба говорити про переживання – треба чимось зайняти людину з депресією

Під час депресії людина потребує можливості поговорити зі своїми близькими та друзями. Так вона розуміє, що її страждання видимі, а вона – має значення для інших.

Домашні тварини мають антитіла від Covid-19

Це не означає, що від вас очікують швидких рішень чи порад – помічним є бути поруч та активно слухати. Проговорення вголос того, що всередині, допомагає упорядкувати емоційний хаос.

Чоловіки не хворіють на депресію, це – суто жіноча проблема

Захворіти на депресію може будь-яка людина незалежно від статті, статусу, рівня доходів, релігії та інших характеристик.

Чоловіки також страждають від депресії. Іноді – в формі замаскованої, коли відчувають постійну втому та проблеми зі сном. Їм складніше запитати про допомогу та психологічну підтримку.

Доволі часто така поведінка пов’язана зі стереотипом "я – чоловік, отже, не маю право на слабкість".

Якщо я звернуся за допомогою – я слабка людина

Звернутися за допомогою – це визнати, що я дбаю про себе і мені не байдуже, яким буде моя подальша дійсність та емоційний стан.

На таке здатні відважні та мудрі люди, які беруть відповідальність за своє життя.

Он, іншим набагато гірше! Ця твоя депресія – просто вигадка

Те, що в людей є свої проблеми, взагалі не свідчить про те, що ваша ситуація не має значення. Більше того, ваші емоції та переживання реальні, отже, заслуговують на те, щоб бути визнаними. Ви заслуговуєте бути вислуханими, отримати підтримку та допомогу.

Лікар розповів, що потрібно робити якщо в родині хтось захворів на Covid-19

Ставити чужі труднощі на перше місце та не зауважувати свого стану – це програшна стратегія. Бо тоді ви одного разу знесилитеся та "закінчитеся", і що тоді?

Депресії не існує, адже серед моїх знайомих немає людей з депресією

Не кожна людина з депресією відкрито розповість про це іншим. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що 6,3% українок та українців переживають депресію.

Це можуть бути ваші колеги, товариші чи хтось з родичів. Вони проходять власні виклики, навіть – якщо ви про це ніколи не дізнаєтеся.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Психолог, Дипресия, Міфи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення
02 Український кінорежисер став лауреатом національної премії "Золота дзига"
03 У Британії від коронавірусу померли вже 18 тисяч осіб
04 На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
05 Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Румунія послаблює карантин, але вводить &quot;масковий режим&quot;
Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся