11 хибних думок про каву

Новини шоу бізнесу:Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити.

Вживання кави суттєво знижує ризик захворювання на діабет 2-го типу.

Про це заявили фахівці Інституту наукової інформації про каву (ISIC) у статті для наукового сайту EurekAlert.

Вчені вивчили дані 1 млн 185 тис. осіб, а також проаналізували 30 суміжних наукових досліджень, які були присвячені зв'язку кави з метаболічними захворюваннями.

На думку експертів ISIC, вживання 3-4 чашок кави в день знижує ризик діабету 2-го типу на 25% у жінок та чоловіків.

Вживання 3-4 чашок кави в день знижує ризик діабету 2-го типу на 25%. Фото: paulistano/Depositphotos

Важливо, що однаково корисною визнана кава з кофеїном і без.

У каві присутні значимі для функціонування та здоров’я організму сполуки, зокрема: кофеїн, хлорогенова кислота, тригонелін, дітерпени, що мають протизапальну дію.

Однаково корисною визнана кава з кофеїном і без.

Також цей популярний напій має протизапальний ефект, антиоксидантну дію, позитивно впливає на кишкову мікрофлору, а також сприяє спалюванню жиру.

Все це завдяки тому, що в каві присутня низка корисних речовин, включаючи сам кофеїн, а також кавова кислота, гідроксикоричні кислоти, трігонелін і дітерпени, зокрема кафестол.

Інститут наукової інформації про каву (ISIC) – неприбуткова організація, створена в 1990 році. Її робота зосереджена на вивченні та розкритті науки, пов'язаної з впливом кави на здоров'я.

З 2003 року ISIC також підтримує загальноєвропейську освітню програму, щоб передати поточні наукові знання фахівцям у сфері охорони здоров'я.

Дедалі більше досліджень підтверджують, що потенційна користь від помірного вживання кави людьми дорослого віку – зниження вірогідності розвитку серцево-судинних хвороб, раку та шлунково-кишкових захворювань – переважає ризики.

Та ключове слово тут "помірного", підкреслює лікарка, яку цитує Healthista.

Варто врахувати, що толерантність до кофеїну в усіх людей різна, відтак на всіх нас кава діє по-різному.

Вас може хилити в сон

Кофеїн – це стимулятор, на який організм реагує викидом гормону стресу, кортизолу, через що, в свою чергу, рівень цукру в крові зростає. Після короткострокового сплеску енергії тіло розуміє, що цукор цей насправді непотрібний, і тоді до справи береться інсулін, щоби рівень цукру знизився.

Саме тому через деякий час після того, як ви попили кави, може з'явитися відчуття втоми й сонливості. А з часом чутливість людини до інсуліну може знижуватися, і це вже загрожує розвитком діабету ІІ типу.

Ви можете відчувати втому і дратівливість

Кава – це діуретик, тобто чим більше ви її п’єте, тим частіше бігаєте до вбиральні. Із сечею організм втрачає важливі мінерали – кальцій, магній, калій, і це може призвести до порушення балансу електролітів.

Кофеїн стимулює перистальтику кишечника, тож ви встигаєте засвоїти менше поживних речовин із того, що з'їли. Із часом це може призводити до хронічного відчуття втоми, дратівливості, порушень сну тощо.

Ви можете стати "кавозалежним"

Люди п'ють каву з різних причин, але що більше вони її п'ють, то більше стають залежними від неї, коли йдеться про необхідність додати собі енергії упродовж дня.

У вас може погіршуватися сон

Сімпкін рекомендує втриматися від кави принаймні за 4-6 годин до сну, а також не забувати про гідратацію протягом дня.

То як, коли і в якій кількості треба пити каву?

Дієтолог не радить перевищувати дозу в 400 міліграмів кофеїну на день. У середньому ж у порції еспрессо міститься 65 міліграмів.

Як зазначає Сімпкін, "індустрія кави" привчила нас пити її в вигляді теплого, пінного, солодко-молочного лате, між тим як за кількістю калорій це виходить майже як повноцінна страва. Тоді як проста чорна кава, навпаки, пригнічує апетит і може допомогти вам "дотягти" до наступного прийому їжі.

Якщо ви помічаєте, що п’єте каву тоді, коли відчуваєте голод, то поміркуйте про якусь здорову альтернативу – фрукт, жменьку горіхів тощо. Та не забувайте про зелений чай, який хоч і містить менше кофеїну, ніж філіжанка кави, зате містить антиоксиданти, а підйом енергії від нього буде не таким різким, тож не буде й різкого падіння.