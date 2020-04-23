Чому ми набираємо зайву вагу, сидячи вдома

Новини шоу бізнесу:Багато хто помічає, що набирає зайву вагу, коли довго сидить вдома. Чому ж це відбувається?

Брак активності

Звичайно ж, в першу чергу слід сказати про активний спосіб життя. А точніше, про його відсутність в ті моменти, коли ми вимушено застрягаємо вдома. Вкрай рідко виходить займатися спортом в квартирі. Також не завжди вистачає натхнення і настрою на прогулянки пішки. Це стає причиною набору ваги номер один.

Безумовно, непросто змусити себе самостійно скласти графік будь-яких фізичних навантажень і дотримуватися його. Але все-таки варто пересилити свою лінь, тоді ваше тіло приємно вас порадує.

Недостатньо рідини

Ще один важливий нюанс - кількість чистої води без газу, яку ви випиваєте за добу. В день потрібно випивати мінімум 5-6 склянок води. І ніякі чаї, кава та інші напої не можуть її замінити. Спочатку трохи складно привчити себе пити воду в потрібній кількості, але вже через кілька днів починає вироблятися звичка. Яка дуже позитивно впливає на фігуру.

Чому? Дуже просто. Вся справа в тому, що при невеликій кількості активних занять тіло може почати накопичувати рідину в тканинах. Тобто, простіше кажучи, набрякати. Щоб цього не відбувалося, слід їсти поменше солі і пряних спецій і пити побільше чистої води.

Відсутність режиму сну

Це дуже важливий елемент, що впливає на тіло найбільше. Під час тривалого перебування вдома ми часто дозволяємо собі засиджуватися до пізна біля комп'ютера, пізно прокидатися, спати то по 5 годин на добу, то по 9 або навіть 10. Це вкрай негативно впливає не тільки на судини і серце, а й на стан шкіри і фігури.

Наприклад, у жінок такий спосіб життя може стати причиною появи або посилення целюліту. Норма для дорослої людини - 7-8 годин сну щодня. Тому постарайтеся налагодити режим, пийте потрібну кількість води, не забувайте про здорове харчування і будьте максимально активними, навіть залишаючись вдома.