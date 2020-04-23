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Четвер, 23.04.2020
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Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією

Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією
17:20 Сьогодні Телеграф УНН president.gov.ua

Новини шоу бізнесу:До України прибув літак з 20 українськими лікарями, які літали до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом, вони отримали багато знань і навичок.

Про це заявив на брифінгу в аеропорту заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вони повернулися, отримали багато знань, навичок. Вони знайшли багато друзів, з якими вони будуть, упевнений, спілкуватися багато років, в Італії. Свої навички вони будуть передавати українським лікарям. В Італію літало 20 лікарів, 10 від системи МОЗ, 10 – представників охорони здоров'я МВС”, - сказав Геращенко.

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Як повідомляв УНН раніше, група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію.

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Медики, Медицина, Україна, Літак, Коронавірус, Італійські медики.
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