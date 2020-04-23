Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією

Новини шоу бізнесу:До України прибув літак з 20 українськими лікарями, які літали до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом, вони отримали багато знань і навичок.

Про це заявив на брифінгу в аеропорту заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вони повернулися, отримали багато знань, навичок. Вони знайшли багато друзів, з якими вони будуть, упевнений, спілкуватися багато років, в Італії. Свої навички вони будуть передавати українським лікарям. В Італію літало 20 лікарів, 10 від системи МОЗ, 10 – представників охорони здоров'я МВС”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНН раніше, група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію.