Поради, як не впасти у дипресію на карантині (Відео)

Новини шоу бізнесу:Щоб не впасти в депресію на карантині, психологи радять робити суто технічні речі: фізичні вправи або домашні справи.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу українська медіа-психолог, кандидат психологічних наук Олена Любченко.

"Визначайте вранці плани, а на завершення дня ставте галочки і кажіть собі: "Яка я молодець, я виконала те, що собі напланувала". Це дасть відчуття, що щось відбувається і якісь значущі події наше життя наповнюють", - пояснила психолог.

Водночас вона зазначила, що люди, які вміли радіти життю до карантину, не втратили цієї навички і під час нього.

"Вони і зараз знаходять приємні дрібниці, організовують своє життя так, щоб порадіти, знайти джерела щастя, і що важливо – не втрачають оптимізму. А ті, хто любить поскиглити і має життєву установку "все пропало" – для них, звичайно, зараз роздолля "вмирати" – дуже багато різноманітних новин, через які можна хвилюватися", - зазначила Любченко.

За її словами, "допомогти собі не засидітися і не впасти в депресію, коли ми усі змушені перебувати під замком, можуть навіть суто технічні речі: фізичні вправи, домашні справи, які замінять зовнішню динаміку внутрішньою динамікою".

На думку психолога, краще книжку почитати, пограти з дитиною, навчитися чогось корисного, "робити щось, що ми можемо проконтролювати – тоді у житті буде більше "заземленості", ніж коли ми "шаримося" соціальними мережами і з жахом розглядаємо, що сталося в Африці".