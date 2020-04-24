Які фітнес-тренди в умовах пандемії та карантину

Новини шоу бізнесу:Як коронавірус вплинув на фітнес-індустрію.

Головні тренди цього року — здоровий спосіб життя та фітнес, який переходить в онлайн.

Такої пропаганди уваги до свого здоров'я масова культура не бачила вже давно. Звичайно ж, є й винятки, але в основному все саме так: зараз модно і життєво необхідно стежити за своїм здоров'ям, харчуванням, фізичною активністю.

А пандемія коронавірусу тільки підсилила інтерес до здорового способу життя, а карантин подарував людям більше часу для роботи над собою і своїм тілом.

І справжнім любителям фітнесу карантин теж не зміг зіпсувати плани. З одного боку — ніхто не забороняє займатися вдома або на власному подвір'ї. З іншого — інтернет дає небувалі можливості для онлайн-тренінгів та марафонів!

Представники фітнес-індустрії зіткнулися з тим, що з лютого 2020 року відвідуваність різко почала знижуватися, а продажу абонементів і зовсім зупинилися через карантин. І самі фітнес-тренди в цьому році зазнали різких змін у зв'язку з пандемією.

Тренди-2020 в спорті під час пандемії:

Онлайн-тренування з підручними домашніми засобами

Фітнес-клуби транслюють свої тренування в Instagram і активно тестують різні платформи з можливістю відеоконференцій. А тренажерами та інвентарем стали підручні засоби: диван, пачки з гречкою, туалетний папір, швабри, стільці, пляшки з водою, іноді навіть домашні улюбленці.

Тренери різко перемкнули свою увагу на онлайн-тренування і запис відеоуроків для своїх учнів. Прямі трансляції на YouTube, Instagram. Багато спортсменів публікують в мережі свої домашні тренування, підтримують один одного в коментарях і проявляють кмітливість. Наприклад, в якості додаткової ваги використовують — домашніх тварин або дітей.

Фітнес-гаджети

Смартфони є вже у більшості, і вони всіляко допомагають своїм господарів ставати краще та економити час на дорогу до залу або на пошук тренера. Зараз як ніколи популярні корисні додатки для фітнесу, підрахунку калорій, крокоміри. Вони доповнюються різними гаджетами: фітнес-браслетом або розумним годинником, бездротовими навушниками, смарт-окулярами і розумними вагами.

Високоінтенсивні інтервальні тренування

Можна сказати, що для них настала золота пора. НІІТ — це високоінтенсивні короткі навантаження, що чергуються з короткими періодами відпочинку. Найяскравіший приклад — табата. Такі тренування дуже ефективні для схуднення та розвитку мускулатури, причому вони займають зовсім небагато часу. Не дивно, що високоінтервальний тренінг займає одне з лідируючих місць серед популярних фітнес-напрямків.

Персональні тренування

Всім відомі приклади, коли людина ходить роками в зал «підкачатися», але її форма не змінилася за цей час? Найчастіше це результат неправильно складеної програми тренувань. Тому все частіше люди звертаються до персональних тренерів, що ті склали персональну програму. Причому зараз це можна зробити онлайн. Головне, щоб це був професіонал.

Вправи з невеликою або власною вагою

Популярні зараз інтервальні тренування дозволяють побудувати красиве тіло з допомогою невеликої ваги. Це зручно, практично і безпечно. Навішувати важкі млинці на штанги зовсім не обов'язково — ви отримаєте хороший результат і без них. Деякі тренери стали використовувати для своїх відео в якості інвентарю гречку і туалетний папір.

Фітнес-гумки

Який тільки акробатики не побачиш з цими гумками в спортзалі! О, вони буквально весь світ! Але, треба сказати, це заслужено — вони дійсно дають гарний ефект і навантаження на цільові м'язи. А зараз і зовсім стали популярні, як кращі домашні тренажери.