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Що робити, щоб не набрати на віддаленій роботі під час карантину

Що робити, щоб не набрати на віддаленій роботі під час карантину
03:30 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:5 простих порад для тих, кому доводиться працювати з дому.

Самоізоляція — вимушена міра через ситуацію, що склалася в усьому світі.

Фізична активність скоротилася, ви стали більше готувати, частіше їсти, адже все це веде до набору зайвих кілограмів і поганого настрою.

Як не набрати вагу під час такої карантину? 5 порад, які допоможуть не втрачати форму:

Тренування вдома

Попри велике бажання полежати на дивані, поспати, подивитися фільм, вам потрібно взяти себе в руки та робити щоденні прості вправи не лише для хорошої фізичної форми, але і для вашого здоров'я. Виділіть годину вашого часу і виконуйте такі вправи, як прес, планка, стрибки, присідання, згинання тулуба. Повірте, після такого навантаження ваше самопочуття стане набагато краще.

Правильне харчування

Помічаєте, що стали вживати більше жирної, смаженої їжі? А чи знаєте ви, що корисне харчування може бути дуже смачним і різноманітним? Їжте більше овочів і фруктів, вживайте менше цукру і мучного, результат не змусить себе довго чекати. Можна вигадати велику кількість «правильних» рецептів з простих продуктів, що лежать у вашому холодильнику.

Дотримуйтесь водного балансу

Вода є основним електролітом в організмі людини. Вона сприяє вирівнюванню осмотичного тиску, виведенню шкідливих речовин з організму, а так само регуляції обміну речовин. Пийте чисту воду, натуральні соки, морси з ягід, зелений чай.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Алкоголь сприяє «прилипанню» зайвих кілограмів, тому будьте пильні та не зловживайте спиртними напоями. Не варто пити газовані напої, адже в них міститься величезна кількість цукру і калорій.

Дотримуйтесь свого біологічного годинника

Не спіть забагато або занадто мало. Важливо: ідеальним вважається сон 8 годин. Вставайте кожен день в той самий час, снідайте, обідайте і вечеряйте за вашим розкладом. Обов'язково провітрюйте кімнату перед сном.

Які плюси має самоізоляція

Слідуючи цим простим порадам, ви не наберете зайву під час віддаленої роботи. Зверніть увагу, що найважливіше — залишатися в доброму настрої, бути позитивним і не накручувати себе.

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Задумайтеся, скільки всього можна зробити під час самоізоляції: нові корисні звички, привчити себе займатися спортом кожен день, займатися творчістю або медитацією, читати книги, на які не вистачає часу у звичайному ритмі життя. Приділяйте весь вільний час собі.

Не впадайте у відчай

Навіть якщо на початку вам буде не просто впровадити у свій ритм життя всі перераховані вище поради — не треба засмучуватися. Виконуйте вправи, мотивуючи себе красивим тілом, готуйте корисну їжу із задоволенням. Робіть все поступово і у вас обов'язково все вийде!

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Карантин, Харчування, Поради, Зайва вага, Віддалена робота.
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