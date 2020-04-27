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Як ефективно тренуватися вдома під час карантину

Як ефективно тренуватися вдома під час карантину
16:00 Сьогодні Телеграф the-village Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Під час карантину всі сидять удома і спортзали, ясна річ, не працюють.

Залишається лише один варіант – займатися вдома. Тепер ні вечірки з друзями, ні ділові зустрічі, ні незручна локація залу не стануть між вами та спортом. Ми зібрали YouTube-канали та сервіси, які стали тимчасово безкоштовними, щоб вам було зручно займатися вдома.

  • YouTube-канали

EБШ

Раніше спортхаб ЕБШ теж публікував відеотренування, але на період карантину почали виставляти щодня з хештегом #ЕБШнакарантине. Здебільшого це відео на 30 хвилин від різних тренерів.

We Love Yoga

We Love Yoga на час карантину запустили серію занять "Хатня йога" онлайн.

Команда готує лаконічні та ефективні комплекси з детальним поясненням техніки виконання асан і пранаям – як для новачків, так і для більш досвідчених практиків.

Rebecca-Louise

Цей канал енергійної фітнес-тренерки Ребеки Луїс підійде для тих, хто не готовий займатися понад 10 хвилин, але тримати себе у формі хоче.

MadFit 

Інтенсивність заняття з MadFit розрахована на спалювання жиру всього тіла в домашніх умовах. Тут теж не потрібно шукати додаткове обладнання, але використання однієї гантелі та гумки для ніг збільшить інтенсивність.

 TGYM

YouTube-канал від української фітнес-блогерки Тетяни Федорищевої. На каналі весь час відбуваються безкоштовні марафони з комплексами вправ на 30 хвилин і менше.

На відео Тетяна показує, як можна зробити вправу складнішою чи простішою. Це допомагає підлаштувати навантаження під свій рівень фізичної підготовки.

  • Сервіси та додатки

Down Dog

Сервіс Down Dog пропонує п’ять додатків для різних видів тренування: два для йоги, високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT), Barre (побудоване на балетних па) і семихвилинні інтенсивні заняття. Додатки можна налаштувати: встановити рівень фізичної підготовки та навантаженості на різні ділянки тіла. Сервіс платний, проте його зробили безкоштовним до 1 квітня.

Які фітнес-тренди в умовах пандемії та карантину

Tone it up

У додатку можна створити програму тренувань відповідно до своїх потреб. Тут є як комплексні функціональні заняття, стретчинг, кардіо, так і тренування на окремі групи м’язів. Також можна обрати програми під стиль життя. Наприклад, є тренування для молодих мам. А ще в додатку є рецепти низькокалорійних страв і поради зі здорового харчування. Під час карантину програму зробили безкоштовною для нових користувачів упродовж першого місяця.

7 Minute Workout

Фітнес-тренування для тих, у кого дуже мало часу. Це семихвилинні інтенсивні заняття, спрямовані на те, щоб розім’ятися перед робочим днем або під час короткої перерви.

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Фитнес, Спорт, Организм, Поради, Зайва вага.
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