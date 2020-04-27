Як ефективно тренуватися вдома під час карантину

Новини шоу бізнесу:Під час карантину всі сидять удома і спортзали, ясна річ, не працюють.

Залишається лише один варіант – займатися вдома. Тепер ні вечірки з друзями, ні ділові зустрічі, ні незручна локація залу не стануть між вами та спортом. Ми зібрали YouTube-канали та сервіси, які стали тимчасово безкоштовними, щоб вам було зручно займатися вдома.

YouTube-канали

EБШ

Раніше спортхаб ЕБШ теж публікував відеотренування, але на період карантину почали виставляти щодня з хештегом #ЕБШнакарантине. Здебільшого це відео на 30 хвилин від різних тренерів.

We Love Yoga

We Love Yoga на час карантину запустили серію занять "Хатня йога" онлайн.

Команда готує лаконічні та ефективні комплекси з детальним поясненням техніки виконання асан і пранаям – як для новачків, так і для більш досвідчених практиків.

Rebecca-Louise

Цей канал енергійної фітнес-тренерки Ребеки Луїс підійде для тих, хто не готовий займатися понад 10 хвилин, але тримати себе у формі хоче.

MadFit

Інтенсивність заняття з MadFit розрахована на спалювання жиру всього тіла в домашніх умовах. Тут теж не потрібно шукати додаткове обладнання, але використання однієї гантелі та гумки для ніг збільшить інтенсивність.

TGYM

YouTube-канал від української фітнес-блогерки Тетяни Федорищевої. На каналі весь час відбуваються безкоштовні марафони з комплексами вправ на 30 хвилин і менше.

На відео Тетяна показує, як можна зробити вправу складнішою чи простішою. Це допомагає підлаштувати навантаження під свій рівень фізичної підготовки.

Сервіси та додатки

Down Dog

Сервіс Down Dog пропонує п’ять додатків для різних видів тренування: два для йоги, високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT), Barre (побудоване на балетних па) і семихвилинні інтенсивні заняття. Додатки можна налаштувати: встановити рівень фізичної підготовки та навантаженості на різні ділянки тіла. Сервіс платний, проте його зробили безкоштовним до 1 квітня.

Tone it up

У додатку можна створити програму тренувань відповідно до своїх потреб. Тут є як комплексні функціональні заняття, стретчинг, кардіо, так і тренування на окремі групи м’язів. Також можна обрати програми під стиль життя. Наприклад, є тренування для молодих мам. А ще в додатку є рецепти низькокалорійних страв і поради зі здорового харчування. Під час карантину програму зробили безкоштовною для нових користувачів упродовж першого місяця.

7 Minute Workout

Фітнес-тренування для тих, у кого дуже мало часу. Це семихвилинні інтенсивні заняття, спрямовані на те, щоб розім’ятися перед робочим днем або під час короткої перерви.