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Поради, як відновити нігті у домашніх умовах

Поради, як відновити нігті у домашніх умовах
20:13 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Відновити нігті вдома дуже легко.

Якщо ваші нігті стали ламкими, слабкими, і такими, що розшаровуються, тоді варто зробити перерву і на деякий час не покривати їх шелаком. А ще важливо правильно доглядати за нігтьовими пластинами і зробити їх ще міцнішими.

Вітаміни

Відомо, що стан нігтів — це показник стану здоров'я усього організму. Спочатку відрегулюйте режим дня і харчування. У раціон повинні входити насіння і горіхи, яйця і молочні продукти, а також фрукти і овочі... А щоб не поглинати корисні продукти тоннами заради засвоєння необхідних речовин, додайте до раціону мінерально-вітамінний комплекс.

Ванночки

Знайдіть півгодини на СПА для рук і занурте пальці у ванночку. Найпростіший спосіб зробити таку процедуру вдома — розчинити у воді 2-3 столових ложки морської солі і додати кілька крапель косметичної олії. Можете спробувати молочну, желатинову або олійну ванночки — рецептів багато, головне — мати витримку і провести як мінімум двотижневий курс щоденних процедур.

Масаж з олією

Банально, але проблеми з нігтями можуть виникнути просто через те, що необхідні поживні речовини до кінцівок просто не потрапляють! Розганяйте кровообіг масажем рук з особливою увагою на нігті і кутикули. Втирайте туди олію для кутикули або розігріту олію жожоба. Можна робити це перед сном і засинати, не змиваючи дорогоцінний склад.

Зміцнюючі покриття

Відмовтеся від шелаку на деякий час і покривайте нігтьові пластини відновлюючими засобами. Фахівці рекомендують продукти, що містять біотин. Саме у ньому є достатня кількість сірки, яка відмінно зміцнює нігті.

Зміцнення нігтів у салоні

Чого тільки не пропонують професіонали! Мистецтво відновлення нігтів умовно можна поділити на ці жанри, а подробиці вам розкажуть вже у салоні.

Нанесення покриття з прогріванням

Зміст цієї процедури полягає у відновленні нігтів за допомогою салонного покриття з прогріванням теплим повітрям.

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Запечатування нігтів

Це втирання у нігтьову пластину гелю або воску з додаванням олії.

Парафінотерапія

Під час процедури на руки наносять спеціальний розігрітий віск, що активізує кровообіг і живить поверхню нігтів.

Біогель

Зміцнення біогелем не перешкоджає потраплянню повітря до нігтьової пластини (поверхня дихатиме!).

Покриття щадними засобами

Якщо душа просить яскравого манікюру, знайдіть гіпоалергенні довготривалі покриття. Такий гель не містить формальдегіду і похідної смоли, дибутилфтолату, толуолу, камфори — тих токсичних речовин, через які ми потім влаштовуємо вимушені канікули у манікюрі.

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