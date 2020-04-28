Топ-3 смачні та корисні каші на сніданок

Новини шоу бізнесу:Смачна і корисна каша на сніданок – це та страва, яка додасть сил та енергії на весь день.

Зварити правильну кашу не так і просто. Може саме тому багато людей в дорослому віці відмовляються від каш, тому що не вміють їх правильно готувати. Ми розповімо вам головні секрети приготування найпопулярніших круп, і ви самі здивуєтеся, наскільки каша може бути смачною!

Рисова каша

Щоб рисова каша вийшла смачною, потрібно взяти 1 л нежирного молока, довести його до кипіння, після чого додати щіпку солі і цукру. Далі промити склянку рису і засипати в молоко. Варіть кашу не довше трьох хвилин, після чого зніміть кашу з плити, накрийте кришкою і замотайте каструлю рушником. Залиште кашу постояти ще 30 хвилин і ви отримаєте смачний сніданок! Перед подачею додайте в рисову кашу шматочок вершкового масла.

Гречана каша

Гречка виходить набагато смачніше, якщо перед приготуванням замочити її на ніч у воді. Вранці злити воду і поставте варити крупу на плиту. Доведіть гречку до кипіння і каша буде вже готова.

Якщо ви забули замочити на ніч крупу, тоді просто візьміть зранку склянку гречки, залийте двома склянками води і доведіть до кипіння. Далі зніміть кашу з плити, загорніть рушником на 20 хвилин і страва готова! Перед подачею не забудьте про вершкове масло.

Вівсяна каша

Вівсянку намагайтеся готувати ввечері, щоб за ніч каша настоялася. Для приготування смачної вівсяної каші візьміть літр молока і 7-8 столових ложок вівсянки. Молоко доведіть до кипіння, додайте за смаком цукор і сіль. Вівсяні пластівці промийте і додайте в молоко. Доведіть кашу до кипіння і зніміть з плити. Оберніть каструлю рушником і залиште до ранку. Перед сніданком вам залишиться розігріти кашу, покласти вершкове масло, і вся сім’я смачно поснідає.