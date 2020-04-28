Які напої бадьорять зранку не гірше за каву

Новини шоу бізнесу:Кава – найпопулярніший напій у світі. Традиційно щоранку жителі планети випивають близько 1,6 мільярдів чашок цього напою.

Але є і ті, кому кофеїн протипоказаний, зокрема, гіпертонікам. Для таких людей також є варіанти почати свій день бадьоро, без шкоди для здоров’я. Альтернативою кави можуть стати какао, цикорій, зелений і імбирний чай, а також комбуча.

Какао містить у своєму складі кофеїн, проте його концентрація значно нижче, ніж у каві. Ефект на організм у какао аналогічний з кавою. Цей напій бадьорить, освіжає і підвищує настрій. Все це відбувається тому, що до його складу входить природний антидепресант триптофан. Також какао багатий залізом і цинком. Не пийте більше двох чашок какао в день, бо це калорійний напій.

Цикорій особливо популярний серед гіпертоніків. У своєму складі напій абсолютно не містить кофеїну, який піднімає тиск. Навпаки, цикорій знижує тиск. Про це слід знати гіпотонікам, щоб зайвий раз собі не нашкодити.

У зеленому чаї міститься речовина, аналогічна кофеїну – теїн. Це гідна альтернативна кави, до того ж протипоказань у напою немає. На ніч зелений чай, як і кава, пити не рекомендується. Зелений чай з молоком зміцнить кістки, а також цей напій сприяє схудненню.

Непогано бадьорить вранці і імбирний чай. Вже з першого ковтка ви відчуєте його злегка гоструватий смак. У період епідемії пийте імбирний чай кожен день. Він зміцнює імунітет і піднімає настрій.

Комбуча, або як його називають “чайний гриб”, бадьорить не гірше кави. Крім того, цей напій стабілізує рівень цукру в крові, тому серед діабетиків комбуча особливо популярна.