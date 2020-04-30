Найважливіша інформація про коронавірус за 30 квітня

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Коронавірус у світі - статистика

Коронавірус COVID-19 продовжує впливати на планету, заражаючи і забираючи життя все більшої кількості людей у світі. Про те, як змінилася ситуація за останню добу і скільки людей захворіли на коронавірус на 30 квітня - читайте нижче.

У світі станом на ранок четверга зареєстровано понад 3,1 мільйона випадків коронавірусної хвороби.

Найбільше заражених зафіксовано в США – 1 039 909, Іспанії – 236 899, Італії – 203 591, Франції – 166 543, Британії – 166 441, Німеччині – 161 539, Туреччині – 117 589. Одночасно 972 719 інфікованих одужали.

З початку пандемії жертвами коронавірусу стали понад 227 тисяч осіб.

Кількість інфікованих в Україні вже перевалила за позначку в 10 тисяч. На ранок 30 квітня зафіксовано 10 406 випадків, в тому числі 540 - за минулу добу.

За кількістю виявлених випадків раніше "лідирують" Чернівецька область та Київ - 1571 і 1401 відповідно. Жертвами захворювання в країні стала 261 людина, а одужали вже 1238 пацієнтів.

У МОЗ вважають, що коронавірус в Україні може стати агресивним.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін на наступному засіданні планує розглянути рішення про нові послаблення карантинних обмежень для бізнесу.

Тим часом у МОЗ застерегли Раду щодо рішень про поспішний вихід з карантину.

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У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 60 людей, серед них троє медиків. Один випадок за минулу добу - летальний.

Загалом станом на сьогодні вже інфікований 1 401 киянин.

Надзвичайний комітет з коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я проведе нараду 30 квітня для оцінки епідемічної ситуації в світі.

"Пройшло майже 3 місяці відтоді, як ми оголосили надзвичайну ситуацію, і саме це було запропоновано комітетом - оцінити еволюцію пандемії і дати рекомендації щодо оновлених рекомендацій", - зазначив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.