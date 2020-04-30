У МОЗ назвали регіони з найбільшою смертністю від COVID-19

Новини шоу бізнесу:Зокрема, це Івано-Франківська (5,8%); Кіровоградська (4,6%); Львівська (3,3%); Сумська (3,9%); Хмельницька (6,1%); Чернігівська (8,0%); Полтавська (3,0).

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в семи областях.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зокрема, це Івано-Франківська (5,8%); Кіровоградська (4,6%); Львівська (3,3%); Сумська (3,9%); Хмельницька (6,1%); Чернігівська (8,0%); Полтавська (3,0).

"У статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки – 146 (56%) та люди віком від 50-ти років (85%). 70,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 34% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо. 90% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дев’ять людей із кількості померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи симптомів.

Станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смертей від ускладнень, викликаних COVID-19.

Показник смертності склав 0,62 на 100 тис. населення, летальність - 2,5%.

Серед померлих людей з COVID-19 16 медичних працівників. Серед померлих медиків 75% віком понад 60 років.

Усі пацієнти із кількості померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 людей госпіталізували, 62% з них перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 складає 13 днів. Від моменту госпіталізації в медзаклади до смерті - 7 днів.

D Україні станом на ранок 30 квітня зафіксовано 10 тис. 406 випадків захворювання на COVID-19.