Скачать
Четвер, 30.04.2020
МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону
Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону
Сестри Хадід позували з буйволами на ранчо для Vogue
Сестри Хадід позували з буйволами на ранчо для Vogue

У МОЗ назвали регіони з найбільшою смертністю від COVID-19

У МОЗ назвали регіони з найбільшою смертністю від COVID-19
21:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Зокрема, це Івано-Франківська (5,8%); Кіровоградська (4,6%); Львівська (3,3%); Сумська (3,9%); Хмельницька (6,1%); Чернігівська (8,0%); Полтавська (3,0).

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в семи областях.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зокрема, це Івано-Франківська (5,8%); Кіровоградська (4,6%); Львівська (3,3%); Сумська (3,9%); Хмельницька (6,1%); Чернігівська (8,0%); Полтавська (3,0).

"У статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки – 146 (56%) та люди віком від 50-ти років (85%). 70,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 34% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо. 90% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дев’ять людей із кількості померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи симптомів.

Станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смертей від ускладнень, викликаних COVID-19.

Показник смертності склав 0,62 на 100 тис. населення, летальність - 2,5%.

МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1

Серед померлих людей з COVID-19 16 медичних працівників. Серед померлих медиків 75% віком понад 60 років.

Усі пацієнти із кількості померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 людей госпіталізували, 62% з них перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 складає 13 днів. Від моменту госпіталізації в медзаклади до смерті - 7 днів.

D Україні станом на ранок 30 квітня зафіксовано 10 тис. 406 випадків захворювання на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Смерти, Україна, Коронавірус, Регіони, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
02 Оля Полякова зізналась, що перехворіла на коронавірус
03 Ума Турман святкує день народження: згадуємо стильні виходи актриси
04 Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
05 Популярні інтерактивні дудли Google: вийшов новий інтерактивний Doodle
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Найважливіша інформація про коронавірус за 30 квітня
Найважливіша інформація про коронавірус за 30 квітня
У Великій Британії пройдено пік епідемії COVID-19
У Великій Британії пройдено пік епідемії COVID-19
Франція має бути готова до економічного шоку
Франція має бути готова до економічного шоку
В Україні після карантину зросте попит на курятину
В Україні після карантину зросте попит на курятину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся