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8 важливих предметів, які повинні лежати в кожній аптечці

8 важливих предметів, які повинні лежати в кожній аптечці
23:51 Чт, 30 Квітень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

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У кожному будинку має бути своя аптечка. Ця незамінна річ, завдяки якій ви зможете надати першу допомогу потерпілому до приїзду швидкої допомоги. Наповнення аптечки може трохи варіюватися, але сьогодні ми поговоримо про 8 основних її складових. 

Антисептичний крем 

Приклеювання лейкопластиру до порізу або ранки - це другий етап необхідних заходів. Першим кроком є очищення рани і нанесення на неї антисептичного крему. Використання антисептика запобігає утворенню гною в рані.

Лейкопластир

Залишити рану відкритою - значить піддавати себе ризику занесення інфекції. Лейкопластир буває різних форм і розмірів, краще в аптечці зберігати як великий, так і малий варіант

Пінцет

Цей інструмент не менш важливий, оскільки він незамінний при видаленні дрібних сторонніх предметів з травмованої ділянки шкіри. Крім того, якщо у вас є собака, то за допомогою пінцета можна витягати в неї кліщів. Ніколи не забувайте стерилізувати пінцет, перш ніж повернути його назад в коробку.

Еластичний бинт і стерильна марля

Ці предмети знадобляться при сильній кровотечі. Нанесіть антисептичний крем і обмотайте ділянку марлею, щоб рани були повністю покриті.

Крем або спрей при м'язовому болю

Після головного болю, найпоширенішою проблемою, з якою стикається людина, є розтягнення м'язів і біль у спині. Спеціальні засоби допоможуть позбутися від болю, але пам'ятайте, що їх можна застосовувати лише в якості першої допомоги, але не на регулярній основі, так як подібні креми та спреї поглинаються в кров.

Болезаспокійливі лікарські засоби

Ці препарати повинні бути не тільки у кожній аптечці, але і завжди у вашій сумці.

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Термометр і ліки від лихоманки

Аптечка буде неповною без термометра. Він допоможе зрозуміти, потрібно пити ліки чи ні.

Препарати від алергії

Багато людей страждають від алергії на деякі продукти. Якщо це про вас, то у вашій сумочці завжди повинні бути з собою ліки проти алергії, оскільки в ресторані або в гостях ви можете випадково з'їсти блюдо, в якому міститься компонент, що викликає алергію.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти аптечку, навіть якщо ви нею не користувалися тривалий час. Термін придатності деяких засобів міг завершитися, тому потрібно буде оновити, щоб не завдати більшої шкоди організму під час надзвичайної ситуації.

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Аптечка, Поради, Ліки.
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