Дослідили, який вітамін допоможе у боротьбі з COVID-19

Новини шоу бізнесу:Це дослідження нагадує, наскільки здоров’я і хвороби є складними та залежать від багатьох факторів способу життя.

Учені пов’язують високий рівень смертності від коронавірусу у Європі з нестачею вітаміну D.

Про це йдеться у дослідженні британських науковців, передає Science alert.

Науковці проаналізували середній рівень вітаміну D серед інфікованих 20 європейських країн, а потім порівняли цифри з відносною кількістю смертей у кожній країні.

Звичайний статистичний тест показав, що між показниками існує доволі чітка і переконлива кореляція. Так, у групах з нижчим рівнем цього вітаміну відбувалось більше летальних випадків.

Але це доповнює надійніші праці, де вказувалось, що здоровий рівень вітаміну D може знизити ризик респіраторних захворювань, зокрема грипу, туберкульозу, а також астми у дітей.

Вітамін D міститься у грибах та рибі. Крім того, цей вітамін підтримує рівень кальцію у кістках. Дослідники зазначають, що важливу роль він виконує ще й у функціонуванні імунної системи.

Це дослідження нагадує, наскільки здоров’я і хвороби є складними та залежать від багатьох факторів способу життя. Але також важливо інтерпретувати подібні свідчення як частину однієї великої наукової розмови.

Однак поки завчасно давати будь-які рекомендації до появи нових доказів, зауважують автори.