Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня

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Коронавірус у світі - статистика

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, за останніми даними, зачепила понад три мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок, 1 травня, в Україні зареєстрували 10 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, у світі ця цифра перевищує 3,1 мільйона осіб. При цьому видужати вдалось уже 1 014 809 пацієнтам.

Найбільше хворих у США (1 069 826), Іспанії (213 435), Італії (205 463), а також Росія (106 498).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків. Лідерами з інфікування є Вінницька область — 425; Волинська область — 307; Дніпропетровська область — 364.

У Києві у 52 людей за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 із них - медики. Усього у столиці вже 1453 підтверджених випадки.

Пом'якшення карантину в Україні розпочнеться вже з 11 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Тим часом міністр не задоволений передчасним послабленням обмежень у Черкасах, де відучора відкрили деякі заклади й дозволила окремим категоріям громадян користуватися громадським транспортом.

Тим часом у МВС заявили, що відкрили щодо цього провадження.