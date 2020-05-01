Durex: з'явилася тенденція - люди стали менше займатися сексом через карантин

Люди стали менше займатися сексом через впроваджений урядами карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомив керівник компанії Reckitt Benckiser, яка володіє виробником презервативів Durex, пише BBC.
Продажі презервативів падають з березня, оскільки в людей стало менше можливостей проявляти сексуальну активність і знайомитися з новими партнерами.
Сексу поменшало і в пар, що проживають разом. Тенденції спостерігаються усюди, де ввели карантин.
Люди надають перевагу тепер купівлі антисептиків і засобів побутової хімії, стверджує він.
Раніше в ООН заявили, що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким і середнім рівнем доходу не зможуть використовувати сучасні контрацептиви. Це призведе до прогнозованих 7 мільйонів додаткових небажаних вагітностей.