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Японія готова відправити до 43 країн препарати проти COVID-19

Японія готова відправити до 43 країн препарати проти COVID-19
21:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Японія наступного тижня розпочне безкоштовну поставку до 43 країн медичного препарату Avigan, який розглядається як потенційно ефективний засіб для лікування ранніх стадій коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

"Японія планує відвантажити протигрипозний препарат Avigan до 43 країн", - йдеться в повідомленні.

Цей препарат розглядається як потенційний засіб для людей, інфікованих коронавірусом.

За словами міністра закордонних справ Мотегі Тошіміцу, майже 80 країн запросили безкоштовні поставки Avigan, який було розроблено японською фармакомпанією. Перші поставки розпочнуть після вихідних.

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Мотегі підкреслив важливість розробки ефективних препаратів для боротьби з пандемією в короткостроковій перспективі. Він також висловив надію, що Avigan ефективно працюватиме на ранній стадії лікування коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Японія безкоштовно передасть Україні лікарський препарат «Авіган», який вже довів свою ефективність проти грипу нового типу, і може бути ефективним у лікуванні COVID-19.

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Препарат, Японія, Коронавірус, Covid-19.
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