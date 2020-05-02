Комаровський порадив, як правильно обрати санітайзер

Новини шоу бізнесу:Комаровський розповів, на що звернути увагу при виборі санітайзера.

Відомий український лікар Євген Комаровський вирішив поділитися своїми спостереженнями про коронавірус, а також розповів, як визначити хороший санітайзер від поганого.

Відповідне відео експерт опублікував на YouTube-каналі.

"Якщо санітайзер не пахне спиртом - забудьте про нього. Якщо мова йде про дезінфекції саме стосовно до коронавірусної інфекції, то потрібен тільки спирт (концентрація вище 60%). Якщо в розчині вище 60% спирту, він однозначно повинен пахнути досить гостро. Якщо запаху немає - не треба", - коментує експерт.

Щоб не бути обдуреним, Євген Комаровський радить приготувати самому антисептик. Для цього вам знадобиться лише: 240 мл спирту, 15 мл перекису (3%), 5 мл гліцерину і 60 мл води.

Як повідомляв УНІАН, в умовах пандемії коронавірусу ВООЗ рекомендує частіше мити руки та користуватися антисептиком.