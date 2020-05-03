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Вживання алкоголю не врятує від COVID-19

Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
11:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вживання алкоголю не знижує ризик захворіти на гостре респіраторне захворювання COVID-19, викликане новим коронавірусом.

“Часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі. А у разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання на COVID-19”, — зазначають в ЦГЗ.

У Центрі нагадують, що “безпечної дози алкоголю не існує”, вживання алкоголю є шкідливим для серцево-судинної системи, викликає гіпертонію та збільшує ризики інсультів і онкозахворювань. Непомірне споживання алкогольних напоїв викликає цироз печінки, гепатит, панкреатит.

“В Україні понад 70% людей, які померли від ускладнень, спричинених COVID-19, мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. У деяких випадках — поєднання цих хвороб. Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції — фізичне дистанціювання та щоденна гігієна”, — підкреслюють у ЦГЗ.

Симптоми та ознаки апендициту

Як повідомляв УНН, раніше Франція заборонила онлайн-продаж нікотинових препаратів і обмежила їх продаж в аптеках, після того як дослідники припустили, що нікотин може грати певну роль в захисті від коронавірусу.

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Алкоголь, МОЗ, Вирус, Коронавірус, Інфікування, Вживання, Надмірне, Не захищає.
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