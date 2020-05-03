У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19

Новини шоу бізнесу:На сьогодні понад мільйон хворих одужали.

Станом на ранок 3 березня у світі було зафіксовано 3 428 422 підтверджених випадків зараження коронавірусом. За добу це число зросло на 84 тисячі людей.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу, яка розміщена на сайті Університету імені Джона Хопкінса.

Близько третини всіх випадків зафіксовано в США – 1 133 069. Друге місце – у Іспанії (216 582), третє – в Італії (209 328). Четверте місце – У Великій Британії (183 500), п'яте – у Франції (168 518).

На сьогодні понад мільйон хворих одужали (1 093 199). За весь період епідемії 243 832 хворих загинули.

Раніше доктор біологічних наук Костянтин Чумаков заявив, що статистика по коронавірусу у світі може бути занижена в 10 разів