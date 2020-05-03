Поради для схуднення в домашніх умовах

Прагнучи виглядати стрункіше, щоби влізти до літа в ту саму сукню, куплену для особливого випадку, слабка стать випробовує на собі різні дієти і планує ранкові пробіжки з кожного наступного понеділка.
Однак понеділок проходить, за ним інший, страждання на дієті перекреслюються раптовим нападом нічного жору, і всі зусилля летять в тартарари. Тим часом, є простий, перевірений і надійний спосіб схуднути, не зрікаючись їжі, не докладаючи нелюдських зусиль і продовжуючи любити світ людей, в якому існують піцерії, кав’ярні і навіть (о жах!) тістечка з кремом.
Потрібно лише засвоїть кілька не складних правил і дотримуватись їх.
1.Нічого собі не забороняйте з їжі. Якщо раптом вам більше за життя захочеться з’їсти шматочок сала або он те тістечко в магазині, що так на вас дивиться, придбайте його і з’їжте. Але зробіть це в першій половині дня, бажано вранці. Тоді ваш організм переконається, що ви його не морите голодом, заспокоїться і не буде просити його балувати часто.
2.Постарайтеся переконати себе, що ви не любите шкідливих продуктів. Подумайте, скільки в цих еклерах холестерину. Уявіть, як він забиває ваші судини і робить вас схожою на злобну бабцю із сусіднього під’їзду. Ну що, допомагає? Має допомогти.
3.Не відмовляйте собі в здоровому і тривалому сні. По-перше, коли ми спимо, ми не хочемо їсти. По-друге, чим менше спиш, тим більше поглинаєш їжі. По-третє, недосипання – це стрес. І організм намагається його компенсувати, запасаючись їжею на майбутнє.
4.Пийте побільше води. Щодня також бажано випивати хоча б чашку зеленого чаю без цукру. Він очищує організм, виводить токсини і прискорює обмін речовин.
5.Зберігайте в шафі у найдоступнішому місці вбрання, яке вам замале, але яке ви мрієте надіти, щоби гордо продефілювати перед ним (ну, ви знаєте краще перед ким).
6.Обов’язково щодня включайте в своє денне меню суп. Бажано – на пісному бульйоні або просто овочевий. Супи покращують метаболізм.
7.Включіть у свій щоденний раціон бобові. Вони легко замінять вам м’ясо, але при цьому забезпечать ваш організм мікроелементами, які поліпшать ваш колір обличчя.
8.Постарайтеся їсти з маленької тарілки. Навіть невелика кількість їжі буде виглядати в ній переконливо, і ви на власні очі переконаєтесь, що з’їли цілу тарілку.
9.Їжте маленьким порціями, але часто. Так у вас не буде відчуття голоду, а шлунок відвикне від великих обсягів їжі і почне скорочуватися.
10.Не їжте ввечері після 18.00. Ну, в крайньому випадку, після 19.00. Це складно. Але до цього можна звикнути. Якщо вже зовсім несила, можна на перших порах перебити свій вечірній звірячий апетит склянкою кефіру з тонкою скибочкою чорного хліба.
11.За дві години до сну – взагалі ніякої їжі. Повісьте ввечері великий замок на холодильник, на кухню взагалі, і загубіть ключ до ранку.
12.Не їжте, коли дивитеся телевізор. Дієтологи стверджують, що під улюблений серіал непомітно з’їдається більше. Хіба що в кожній рекламній паузі ви буде качати прес.
13.Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу. Так швидше приходить відчуття насичення і менше з’їдається. А ще, такий спосіб їжі щадить ваш бідний шлунок. Йому не доведеться перетравлювати величезні шматки страви, які ви наспіх заштовхали у нього.
14.Збираючись в гості, де буде багато смакоти, надіньте облягаючий одяг. По-перше це красиво. По-друге, у такій сукні, ви багато не з’їсте. (Хоча якщо непомітно розстебнути блискавку на боці, то можна – перевірено.)
15.Повісьте собі на холодильник знімок який-небудь голлівудської красуні в купальнику. Втім, ще більше стимулює знімок вашої знайомої, яка вся така з себе струнка фіфа. Так, звичайно, вона – худа мимра, але подивіться, який за нею шлейф мужиків.
16.Купіть собі элеткронні ваги і зважуйтеся регулярно, щоби бачити, скільки ви втратили. Це стимулює.
17.Закохайтесь. Це найкраща дієта – перевірено.