Поради для схуднення в домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:Схуднення до літа – улюблений щорічний квест чи не кожної жінки.

Прагнучи виглядати стрункіше, щоби влізти до літа в ту саму сукню, куплену для особливого випадку, слабка стать випробовує на собі різні дієти і планує ранкові пробіжки з кожного наступного понеділка.

Однак понеділок проходить, за ним інший, страждання на дієті перекреслюються раптовим нападом нічного жору, і всі зусилля летять в тартарари. Тим часом, є простий, перевірений і надійний спосіб схуднути, не зрікаючись їжі, не докладаючи нелюдських зусиль і продовжуючи любити світ людей, в якому існують піцерії, кав’ярні і навіть (о жах!) тістечка з кремом.

Потрібно лише засвоїть кілька не складних правил і дотримуватись їх.

1.Нічого собі не забороняйте з їжі. Якщо раптом вам більше за життя захочеться з’їсти шматочок сала або он те тістечко в магазині, що так на вас дивиться, придбайте його і з’їжте. Але зробіть це в першій половині дня, бажано вранці. Тоді ваш організм переконається, що ви його не морите голодом, заспокоїться і не буде просити його балувати часто.

2.Постарайтеся переконати себе, що ви не любите шкідливих продуктів. Подумайте, скільки в цих еклерах холестерину. Уявіть, як він забиває ваші судини і робить вас схожою на злобну бабцю із сусіднього під’їзду. Ну що, допомагає? Має допомогти.

3.Не відмовляйте собі в здоровому і тривалому сні. По-перше, коли ми спимо, ми не хочемо їсти. По-друге, чим менше спиш, тим більше поглинаєш їжі. По-третє, недосипання – це стрес. І організм намагається його компенсувати, запасаючись їжею на майбутнє.

4.Пийте побільше води. Щодня також бажано випивати хоча б чашку зеленого чаю без цукру. Він очищує організм, виводить токсини і прискорює обмін речовин.

5.Зберігайте в шафі у найдоступнішому місці вбрання, яке вам замале, але яке ви мрієте надіти, щоби гордо продефілювати перед ним (ну, ви знаєте краще перед ким).

6.Обов’язково щодня включайте в своє денне меню суп. Бажано – на пісному бульйоні або просто овочевий. Супи покращують метаболізм.

7.Включіть у свій щоденний раціон бобові. Вони легко замінять вам м’ясо, але при цьому забезпечать ваш організм мікроелементами, які поліпшать ваш колір обличчя.

8.Постарайтеся їсти з маленької тарілки. Навіть невелика кількість їжі буде виглядати в ній переконливо, і ви на власні очі переконаєтесь, що з’їли цілу тарілку.

9.Їжте маленьким порціями, але часто. Так у вас не буде відчуття голоду, а шлунок відвикне від великих обсягів їжі і почне скорочуватися.

10.Не їжте ввечері після 18.00. Ну, в крайньому випадку, після 19.00. Це складно. Але до цього можна звикнути. Якщо вже зовсім несила, можна на перших порах перебити свій вечірній звірячий апетит склянкою кефіру з тонкою скибочкою чорного хліба.

11.За дві години до сну – взагалі ніякої їжі. Повісьте ввечері великий замок на холодильник, на кухню взагалі, і загубіть ключ до ранку.

12.Не їжте, коли дивитеся телевізор. Дієтологи стверджують, що під улюблений серіал непомітно з’їдається більше. Хіба що в кожній рекламній паузі ви буде качати прес.

13.Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу. Так швидше приходить відчуття насичення і менше з’їдається. А ще, такий спосіб їжі щадить ваш бідний шлунок. Йому не доведеться перетравлювати величезні шматки страви, які ви наспіх заштовхали у нього.

14.Збираючись в гості, де буде багато смакоти, надіньте облягаючий одяг. По-перше це красиво. По-друге, у такій сукні, ви багато не з’їсте. (Хоча якщо непомітно розстебнути блискавку на боці, то можна – перевірено.)

15.Повісьте собі на холодильник знімок який-небудь голлівудської красуні в купальнику. Втім, ще більше стимулює знімок вашої знайомої, яка вся така з себе струнка фіфа. Так, звичайно, вона – худа мимра, але подивіться, який за нею шлейф мужиків.

16.Купіть собі элеткронні ваги і зважуйтеся регулярно, щоби бачити, скільки ви втратили. Це стимулює.

17.Закохайтесь. Це найкраща дієта – перевірено.