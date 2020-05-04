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Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 4 травня

Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 4 травня
10:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, за останніми даними, зачепила понад 3,5 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок понеділка, 4 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі перевищує 247 тисяч осіб. При цьому, видужати вже вдалося більш ніж 1,1 мільйона хворих.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (1 158 040 випадків), Іспанія (217 466) та Італія (210 717).

В Україні станом на ранок 4 травня зафіксовано12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали.

Таким чином, за добу зафіксовано 418 нових випадків коронавірусу - саме у стількох українців 3 травня підтвердили COVID-19.

"Лідерами" за кількістю хворих залишаються Чернівецька область (1887 випадків) та місто Київ (1535 випадків).

Станом на ранок 4 травня 2020 року до ЦГЗ надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19.

Минулого тижня Черкаський міськвиконком послабив карантин в Черкасах. Поліція розпочала кримінальне провадження, і 4 травня мав відбутися допит черкаських чиновників.

Однак сьогодні стало відомо, що допит вирішили перенести на час вже після карантину, щоб, мовляв, уникнути масового зібрання людей.

Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч

Тим часом, у світі з 4 травня поступово послаблюють карантинні обмеження.

Зокрема, в Іспанії відновити роботу можна буде книгарням, перукарням, майстерням з ремонту взуття та одягу, а також кафе і ресторанам, які готують їжу на винос. В Італії дозволяється робота барів і ресторанів навинос, відновлюються промислове виробництво і будівництво, можуть за рішенням місцевої влади бути відкриті парки та спортивні секції.

Пом'якшення карантину відсьогодні також набувають чинності в Малайзії, Сербії, Греції, на Кіпрі, Бельгії, Польщі, Тунісі, Вірменії, Казахстані, а також Єгипет.

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Пандемия, Україна, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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