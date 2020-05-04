У ВООЗ розповіли наслідки коронавірусу на організм після одужання

Новини шоу бізнесу:Через кілька тижнів після негативної реакції на COVID-19, у деяких пацієнтів можуть знову виявити наявність коронавірусної інфекції.

Повторний позитивний результат тесту на наявність COVID-19 у пацієнтів, яких вважають вилікуваними, викликають мертві клітини легенів.

Про це заявила глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по нових хворобах Марія Ван Керхове, коментуючи квітневу інформацію про 2,1% пацієнтів у Південній Кореї, які, видужавши від коронавірусу, повторно лабораторно підтвердили позитивну реакцію, повідомляє ТСН з посиланням на ABC News.

За її словами, у деяких людей, дійсно, після негативної реакції на COVID-19, через тиждень-два, або навіть пізніше, можуть знову виявити наявність коронавірусної інфекції. "Коли легені одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус, це не реінфекція, це не реактивація, це фактично частина процесу одужання. Це дійсно цікаво", - пояснила Ван Керхове.

Разом з тим, вона наголосила, що фахівці ВООЗ досі не знають, чи свідчить наявність в організмі людини антитіл COVID-19 про імунітет до нової хвороби. "Чи означає це, що вони мають міцний захист від повторного зараження? І якщо так, то як довго це триває. Ми ще не знаємо відповіді", - додала фахівець.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, у світі зафіксовано понад 3,4 млн хворих на коронавірус, при цьому одужали 1,1 млн осіб, а померло 244 тис.