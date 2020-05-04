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Правила користування зонами відпочинку після послаблення карантину

Правила користування зонами відпочинку після послаблення карантину
22:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

В Міністерстві охорони здоров’я видали тимчасове розпорядження, в якому вказані вимоги користування зонами відпочинку, які спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення COVID-19. 

Повідомляється, що розпорядження стосується роботи парків, скверів, садів, оранжерей під відкритим небом, музеїв під відкритим небом, лісопаркових та прибережних зон і відкритих спортивних майданчиків.

“Адміністрація зон відпочинку повинна: розмістити на території зон та при вході до них правила та обмеження щодо їх використання, оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів (пам’ятки, зони відпочинку, тощо) та розмістити поруч з ними додаткову інформацію щодо індивідуальних заходів профілактики та важливості соціального дистанціювання, забезпечити функціонування туалетів на території зон, наявність рідкого мила, антисептиків при вході до них та їх регулярне прибирання та дезінфекцію. Не допускати проведення організованих заходів та подій на території зон відпочинку, функціонування атракціонів та розважальних заходів тощо. Не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено та обмежити доступ до них”, — йдеться у розпорядженні.

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Вказано, що відвідувачі мають використовувати заходи профілактики і збиратись у групи не більше 3 осіб. Вони можуть використовувати рекреаційні зони для пробіжок, а також займатись спортом, якщо дотримуються соціального дистанціювання і правил.

Нагадаємо, в уряді ухвалили рішення про пом’якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.

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Здоровья, Правила, МОЗ, Карантин, Коронавірус, Зони відпочинку.
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