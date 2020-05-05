У МОЗ пояснили, чому не можна повністю скасовувати карантин з 11 травня

Новини шоу бізнесу:За словами головного санлікаря, МОЗ вирішило поступово балансувати між відновленням економіки і протиепідеміологічними заходами.

Уряд вирішив продовжити в Україні карантин, оскільки, якщо скасувати всі обмеження з 11 травня, то від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 можуть померти до 100 тисяч людей.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми не можемо сьогодні відпустити всю країну повністю з карантину, оскільки маємо декілька прогнозів. Відповідно до одного з них, якщо скасувати всі обмеження 11 травня, то можна отримати до 100 тисяч летальних випадків", – пояснив він.

Ляшко зазначив, що, враховуючи спроможність української системи охорони здоров’я справлятися з кількістю хворих на COVID-19, у МОЗ вирішили поступово балансувати між відновленням економіки та протиепідеміологічними заходами.

Адже, додав головний санлікар, "втрати економіки від двох-трьох місяців перебування країни на карантині не можна порівняти з втратами людських життів, які можуть бути в країні в разі, якщо уряд не буде реагувати".

Віктор Ляшко заявив, що ситуація в Україні щодо захворюваності на коронавірус відстає від польської на 12-13 днів.