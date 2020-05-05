Кількість випадків захворювань на COVID-19 в Україні

Новини шоу бізнесу:В Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні.

В Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 12 697 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 366 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 316 людей, з них 13 - за останню добу.

Також 1 875 людей одужали, з яких 256 - за останню добу.

Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі померло понад 250 тисяч осіб.