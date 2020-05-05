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Названо сім причин, через які варто займатися сексом вранці

Названо сім причин, через які варто займатися сексом вранці
14:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Секс з ранку може бути таким же гарним, як і в другій половині дня.

Секс — це не тільки про вечірні побачення, приглушене світло і класичну прелюдію у вигляді вечері. З ранку він може бути також гарний, як і в другій половині дня. Більше того, саме секс після пробудження здатний найсильніше впливати на весь майбутній день.

Видання cosmo.com.ua зібрало сім науково обґрунтованих причин, через які секс з ранку - хороша ідея.

Поліпшення працездатності

Гормон, який виділяється в результаті заняття сексом називається дофамін. Він позитивно впливає як на організм в цілому, так і на активність головного мозку. 

Поліпшення загального самопочуття

Оргазм — хороший спосіб впоратися зі спазмом судин. Причому, якщо з самого ранку бути «у доброму гуморі», всі наступні ризики відчути головний біль помітно знижуються.

Сяюча шкіра

Будь-який косметолог підтвердить, що від гормонального фону, який в результаті сексу нормалізується, залежить стан шкіри, волосся, нігтів.

Підвищується самооцінка

Самооцінка залежить від безлічі факторів. Але ранковий секс — це запорука гарного настрою і, що важливо, задоволеності собою. Адже, якщо вже з ранку отримувати компліменти і подяки, це не може не позначитися на самовідчутті.

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Не буде проблем зі сном

Навіть якщо секс був з ранку до вечора ефект все одно залишається. Не буде проблем зі сном. Нормалізується робота нервової системи і не доведеться рахувати овець перед тим, як закрити очі.

Ранковий секс триває трохи довше

Згідно з дослідженнями, секс з ранку триває трохи довше. Ранкові ласки в ліжку, ніжність і чуттєвість допомагають налаштуватися на потрібний лад, а вже потім переходити до більш пристрасного сценарію.

Секс з ранку — запорука хороших відносин з партнером

Якщо з ранку пара вже в такому настрої, то протягом дня і ввечері точно вони будуть з ніжністю згадувати партнера. 

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Организм, Секс, Кохання, Стосунки.
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