Названо сім причин, через які варто займатися сексом вранці

Секс — це не тільки про вечірні побачення, приглушене світло і класичну прелюдію у вигляді вечері. З ранку він може бути також гарний, як і в другій половині дня. Більше того, саме секс після пробудження здатний найсильніше впливати на весь майбутній день.
Видання cosmo.com.ua зібрало сім науково обґрунтованих причин, через які секс з ранку - хороша ідея.
Поліпшення працездатності
Гормон, який виділяється в результаті заняття сексом називається дофамін. Він позитивно впливає як на організм в цілому, так і на активність головного мозку.
Поліпшення загального самопочуття
Оргазм — хороший спосіб впоратися зі спазмом судин. Причому, якщо з самого ранку бути «у доброму гуморі», всі наступні ризики відчути головний біль помітно знижуються.
Сяюча шкіра
Будь-який косметолог підтвердить, що від гормонального фону, який в результаті сексу нормалізується, залежить стан шкіри, волосся, нігтів.
Підвищується самооцінка
Самооцінка залежить від безлічі факторів. Але ранковий секс — це запорука гарного настрою і, що важливо, задоволеності собою. Адже, якщо вже з ранку отримувати компліменти і подяки, це не може не позначитися на самовідчутті.
Не буде проблем зі сном
Навіть якщо секс був з ранку до вечора ефект все одно залишається. Не буде проблем зі сном. Нормалізується робота нервової системи і не доведеться рахувати овець перед тим, як закрити очі.
Ранковий секс триває трохи довше
Згідно з дослідженнями, секс з ранку триває трохи довше. Ранкові ласки в ліжку, ніжність і чуттєвість допомагають налаштуватися на потрібний лад, а вже потім переходити до більш пристрасного сценарію.
Секс з ранку — запорука хороших відносин з партнером
Якщо з ранку пара вже в такому настрої, то протягом дня і ввечері точно вони будуть з ніжністю згадувати партнера.