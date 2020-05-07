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Користь базиліка і секрети його використання

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Користь базиліка і секрети його використання
07:10 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Базилік — одна з найдавніших трав, відомих людству. Цю рослину шанують за сильні цілющі властивості.

Існує багато різних видів цієї рослини: солодкий базилік, лимонний базилік, італійський або кучерявий базилік, святий базилік (туласі), тайський базилік. Базилік буває зеленим і синім. Запах і смак базиліка залежать від концентрації ефірних масел, присутніх в ньому. Саме присутність цих масел в основному впливає на цілющі властивості листя базиліка.

1. Корисний для травлення. В листі міститься евгенол, що забезпечує протизапальну дію в травному тракті. Базилік допомагає збалансувати кислоту в організмі.

2. Базилік і його сильні протизапальні властивості можуть виявитися ліками від безлічі захворювань і розладів. За даними видання NDTV Food, потужні ефірні масла допомагають знизити запалення завдяки властивостям, стримуючим ферменти. Базилік також знижує ризик серцевих захворювань, ревматоїдного артриту і запальних захворювань кишечника. Вживати траву радять при кашлі, грипі, головних болях і застудах.

3. Базилік містить два важливих і потужних антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему, захищають клітинну структуру, ДНК і уповільнюють процеси старіння шкіри. Косметика з екстрактом базиліка ідеально підходить для людей з жирною шкірою, допомагає видалити забруднення, яке забиває пори.

4. Ефірна олія базиліка допомагає впоратися з депресією і тривогою. Вважається, що трава стимулює гормони, відповідальні за виробництво щастя і енергії.

5. Споживання базиліка може скорочувати надходження цукру в кров, що дуже важливо для діабетиків.

6. Базилік запобігає накопиченню жиру в печінці і зберігає її здоров’я.

7. Ефірна олія базиліка вважається традиційним засобом для лікування різних проблем з травленням, серед яких і розлад шлунка. Споживання базиліка може допомогти зменшити здуття живота і затримку рідини.

Кількість поживних речовин в столовій ложці базиліка / Добова потреба дорослої людини:

кальцій (Мг): 4,6 / 1000−1300

Вітамін А (Мкг): 6,9 / 700−900

вітамін До (Мкг): 10,8 / 75−120

За даними порталу Medicalnewstoday, крім цих поживних речовин, базилік містить різні вітаміни групи В, залізо, мінерали, а також ряд додаткових антиоксидантів.

Базилік — ароматна трава, яка дуже популярна в кулінарії. Для додання своїм стравам аромату і насиченого смаку:

При наявності будь-яких хронічних захворювань, проконсультуйтеся з лікарем про доцільність вживання цієї пряної трави. У рослині міститься невелика кількість ртуті, що накладає певні обмеження на його застосування. Щоб уникнути побічних ефектів, не слід використовувати базилік в наступних випадках:

Названо сім причин, через які варто займатися сексом вранці

Базилік — рослина, що любить тепло; для його повноцінного росту необхідні висока температура (від 20 до 25 градусів), достатня кількість сонця, грунт з добривами і регулярні поливи. Відповідні умови для його росту можуть бути на підвіконні або на балконі. Вдома найкраще вирощувати базилік з попереднього куща. Бічні пагони або верхівки з куща базиліка ставлять у воду на 1−2 тижні, щоб вони дали корінці, а потім висаджують у горщики. Приблизно через півмісяця можна буде зрізати першу зелень і додавати її в салати, супи, гарніри, рагу і песто. Виростити зелень з насіння в домашніх умовах також можливо.

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Здоровья, Базилик, Користь, Властивості, Секрети використання.
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