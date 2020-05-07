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Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 260 тис. осіб

Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 260 тис. осіб
16:31 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі досягла 263 тис. 831 людини, збільшившись за добу на 6 тис. 604, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі досягла 263 тис. 831 людини, збільшившись за добу на 6 тис. 604, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Всього в світі, за даними університету, зараз налічується 3 млн 755 тис. 379 інфікованих COVID-19, зростання за добу склало 91 тис. 555 випадків зараження.

Повністю вилікувалися понад 1,2 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 228 тис. 603 (73 тис. 431 померла), Іспанії - 220 тис. 325 (25 тис. 857), Італії - 214 тис. 457 (29 тис. 684), Великій Британії - 202 тис. 359 (30 тис. 150), Франції - 174 тис. 224 (25 тис. 812), Німеччині - 168 тис. 611 (7 тис. 275), Туреччині - 131 тис. 744 (3 тис. 584), Бразилії - 126 тис. 953 (8 тис. 588), Ірані - 101 тис. 650 (6 тис. 418).

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Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних і інших джерел відповідних країн, які постійно коригуються. 

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Вирус, Пандемия, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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