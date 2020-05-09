Українців від усіх хвороб лікуватимуть за вітчизняними протоколами

Новини шоу бізнесу:120 документів вже готові, залишилося зробити 2,5 тисячі, розповів Степанов.

Лікування від усіх хвороб в Україні буде проводитися за вітчизняним протоколами - МОЗ вже розробляє відповідні стандарти. Всього розробили 120 протоколів, залишилося 2,5 тисячі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише ТСН.

"У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і у нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи, назва вже не важливо. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі. Яким чином складаються ці протоколи? Беруться протоколи різних країн, найкращих країн у тій або іншій галузі, в кожній галузі, напрямку медицини є країни, які більш просунуті. І потім вони адаптуються вже для українських реалій. Що таке протокол? Це стандарт лікування, то, яким чином лікувати хворобу в залежності від її стану, течії. Це те, що потрібно лікаря для того, щоб він міг нормально, кваліфіковано лікувати. Ці протоколи - типу нашого стандарту лікування коронавірусної хвороби COVID-19, про який вже всі знають, він є у нас на сайті", - пояснив Степанов.

За його словами, такі протоколи будуть для кожної хвороби.

"На сьогодні у нас є 120 таких оновлених, актуалізованих протоколів українських. Немає - двох з половиною тисяч. Щоб ми з вами уявляли, що у нас відбувається. Тому що вони були просто скасовані. Деякі стандарти були, наприклад, фінські протоколи. Мені не зрозуміло, чому фінські... Чому ми повинні за ними лікуватися, як вони адаптовані під українські реалії? Справа в тому, що цими протоколами займалися не лікарі. Цим займалися люди, які чомусь вирішили, що вони багато читали Google і тепер вони можуть це робити", - підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Степанов пояснив, чому тести на коронавірус в Україні роблять більше тижня.