Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 279 тис. осіб

Новини шоу бізнесу:Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом неділі досягла 279 тис. 321 людини, збільшившись за добу на 4 тис. 404, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом неділі досягла 279 тис. 321 людини, збільшившись за добу на 4 тис. 404, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

За попередню добу зростання кількості жертв інфекції становило 5 тис. 333.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 неділі налічувалося 4 млн 024 тис. 321 інфікований Covid-19, зростання за добу становило 85 тис. 202 випадки зараження.

О 8:00 суботи повідомлялося про збільшення кількості заражених за попередню добу на 92 тис.

Повністю вилікувалися понад 1 млн 375 тис. осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано у США – 1 млн 309 тис. 541 (78 тис. 794 померлих), Іспанії – 223 тис. 578 (26 тис. 478), Італії – 218 тис. 268 (30 тис. 395), Великій Британії – 216 тис. 525 (31 тис. 662), Франції – 176 тис. 782 (26 тис. 313), Німеччині – 171 тис. 324 (7 тис. 549), Бразилії – 156 тис. 061 (10 тис. 656), Туреччині – 137 тис. 115 (3 тис. 739), Ірані – 106 тис. 220 (6 тис. 589), Росії – 198 тис. 676 (1 тис. 827).

Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу у світі на основі офіційних та інших джерел відповідних країн.