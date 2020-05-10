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У Німеччині тестують українські медпрепарати, які можуть боротися проти Covid-19

У Німеччині тестують українські медпрепарати, які можуть боротися проти Covid-19
16:53 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Медичні препарати українського виробництва, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусної хвороби Covid-19, проходять наразі лабораторну перевірку на території Німеччини, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Медичні препарати українського виробництва, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусної хвороби Covid-19, проходять наразі лабораторну перевірку на території Німеччини, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Саме в німецьких лабораторіях зараз тестують деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи в розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, що працюють у Німеччині", - сказав Мельник у своєму інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому в ніч на неділю.

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Пандемия, Німеччина, Ліки, Covid-19, Препарати.
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