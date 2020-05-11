Скачать
Понеділок, 11.05.2020
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
В Ірані військові обстріляли свій же корабель, загинули 40 людей
В Ірані військові обстріляли свій же корабель, загинули 40 людей
Tesla подала до суду на владу Каліфорнії
Tesla подала до суду на владу Каліфорнії
Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році
Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році

Гайморит - причини і лікування захворювання

Гайморит - причини і лікування захворювання
08:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Першими ознаками гаймориту у дітей є закладеність і виділення з носа, стомлюваність і примхливість.

Гайморит - причини

Гайморит – це запалення гайморових пазух, що є формою синуситу і супроводжується підвищенням температури, нежитю, стомлюваністю пацієнта і не проходять почуттям тиску на область носа. Захворювання є найпоширенішою причиною звернення до ЛОР-фахівця.

Які антибіотики застосовувати при гаймориті ?

Вибір антибіотика залежить від тяжкості процесу і його збудників. Найбільш ефективними є:

Ін'єкції стрептоміцину, неоміцину, амікацину і тд. застосовуються у разі неефективності інших антибіотиків, прогресування захворювання та розвитку ускладнень.

Які краплі можна застосовувати при гаймориті?

На початковій стадії можуть бути корисні судинозвужувальні краплі в ніс. Вони знімають набряк слизової носа і гайморових пазух, дихати стає легше. До судинозвужувальних засобів відносять:

Добре промивають слизову і перешкоджають скупченню слизу і гною препарати на основі чистої морської води. До таких відносяться:

Інгаляції (наприклад, інгаляції спиртовою настоянкою прополісу);

Компреси (часто використовують компреси з глини);

Краплі (наприклад, краплі олії шипшини або обліпихи).

Першими ознаками гаймориту у дітей є закладеність і виділення з носа, стомлюваність і примхливість.

Дитячий гайморит вимагає термінового лікування, бо відсутність своєчасної терапії може спровокувати розвиток аденоїдних вегетацій.

Правила, які допоможуть вам дожити до 70 років

Гайморит у дітей може супроводжуватися больовими синдромами в області голови та зубів, підвищенням температури, ознобом, гіперемією і набряком щік. При гаймориті діти стають дратівливими, у них порушується апетит і сон. Дитячий гайморит може викликати порушення нюху і змінити тембр голосу. Лікуванням дитячого гаймориту займається лор-лікар, він призначає процедури і препарати від гаймориту.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гайморит, Симптомі, Лікування, причини, Ознаки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Степанов розповів, що лікарі повинні отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць
03 Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
04 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
05 Кращі жінки за знаком Зодіаку
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Туреччина почне приймати туристів у червні
Туреччина почне приймати туристів у червні
В Індонезії стався сильний землетрус
В Індонезії стався сильний землетрус
У Нью-Йорку діти помирають від нової хвороби, пов'язаної з коронавірусом
У Нью-Йорку діти помирають від нової хвороби, пов'язаної з коронавірусом
Батьки не повинні перетворюватися на вчителів під час дистанційного навчання
Батьки не повинні перетворюватися на вчителів під час дистанційного навчання
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся