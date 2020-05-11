Гайморит - причини і лікування захворювання

Новини шоу бізнесу:Першими ознаками гаймориту у дітей є закладеність і виділення з носа, стомлюваність і примхливість.

Гайморит - причини

Гайморит – це запалення гайморових пазух, що є формою синуситу і супроводжується підвищенням температури, нежитю, стомлюваністю пацієнта і не проходять почуттям тиску на область носа. Захворювання є найпоширенішою причиною звернення до ЛОР-фахівця.

Які антибіотики застосовувати при гаймориті ?

Вибір антибіотика залежить від тяжкості процесу і його збудників. Найбільш ефективними є:

Ін'єкції стрептоміцину, неоміцину, амікацину і тд. застосовуються у разі неефективності інших антибіотиків, прогресування захворювання та розвитку ускладнень.

Які краплі можна застосовувати при гаймориті?

На початковій стадії можуть бути корисні судинозвужувальні краплі в ніс. Вони знімають набряк слизової носа і гайморових пазух, дихати стає легше. До судинозвужувальних засобів відносять:

Добре промивають слизову і перешкоджають скупченню слизу і гною препарати на основі чистої морської води. До таких відносяться:

Інгаляції (наприклад, інгаляції спиртовою настоянкою прополісу);

Компреси (часто використовують компреси з глини);

Краплі (наприклад, краплі олії шипшини або обліпихи).

Першими ознаками гаймориту у дітей є закладеність і виділення з носа, стомлюваність і примхливість.

Дитячий гайморит вимагає термінового лікування, бо відсутність своєчасної терапії може спровокувати розвиток аденоїдних вегетацій.

Гайморит у дітей може супроводжуватися больовими синдромами в області голови та зубів, підвищенням температури, ознобом, гіперемією і набряком щік. При гаймориті діти стають дратівливими, у них порушується апетит і сон. Дитячий гайморит може викликати порушення нюху і змінити тембр голосу. Лікуванням дитячого гаймориту займається лор-лікар, він призначає процедури і препарати від гаймориту.