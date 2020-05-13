Вчені описали, як коронавірус вражає внутрішні органи людини

Новини шоу бізнесу:Головною мішенню коронавірусу стають легені. Однак він вражає й інші внутрішні органи.

Коронавірус SARS CoV-2 в основному вражає нижні дихальні шляхи, тому його головною мішенню стають легені.

Проте останнім часом з'явилися численні докази того, що вірус атакує й інші внутрішні органи: серце, судини, нирки, головний мозок та центральну нервову систему, пише DW.

Дослідження, проведені вченими зі США, Італії та Китаю, свідчать про те, що атипова пневмонія може серйозно впливати на роботу серця. Доказом тому стала не тільки висока смертність пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями й високим артеріальним тиском.

Спостереження показали, що у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 часто підвищується біомаркер крові, що вивільнюється зруйнованими та клітинами серцевого м'яза, які відмирають. У багатьох людей, які раніше не відчували проблем із серцем, коронавірусна інфекція також призводила до розвитку міокардиту.

Викликані ці ушкодження в роботі серця дією самого коронавірусу або, що ймовірніше, реакцією на інфекцію імунної системи. Однак серйозні ураження в роботі серця у минулому спостерігалися й у пацієнтів з атиповою пневмонією SARS або близькосхідним респіраторним синдромом MERS, збудниками яких є коронавіруси, подібні за своєю природою із SARS-CoV-2.

Новий коронавірус серйозно вражає легені не тільки під час хвороби COVID-19: часткове зниження їхньої функції спостерігається й у пацієнтів, які видужали. Оглядаючи людей, які вилікувалися від коронавірусу, китайські медики виявили у них в легенях так званий симптом "матового скла": зниження прозорості легеневої тканини, яке свідчить про необоротні ушкодження.

Зараз ведуться дослідження, які повинні встановити, чи не призводить цей симптом до запалення сполучної тканини легенів - фіброзу. При цьому захворюванні еластичність і розтяжність легеневої тканини знижується, порушується дихальна функція та ускладнюється доступ кисню через стінки альвеол легень до кровоносних судин.

Фіброз легенів не піддається лікуванню, оскільки рубцювання легеневої тканини необоротне. Але при своєчасному діагностуванні фіброз легенів можна сповільнити, а іноді навіть зупинити розвиток цієї хвороби.

При розтині померлих від COVID-19 пацієнтів патологоанатоми Цюрихської університетської клініки виявили у деяких з них запалення всього клітинного шару на внутрішній стороні кровоносних і лімфатичних судин (ендотелію) різних органів. Вчені дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 через рецептори АСЕ2 призводить до загального запалення ендотелію.

Це, своєю чергою, може спричинити серйозні порушення в його мікроциркуляції, які можуть викликати пошкодження в діяльності серця, легеневу емболію і закупорку судин в головному мозку і кишковому тракті. Все це може призвести до відмови роботи внутрішніх органів та смерті пацієнта.

У понад 80 відсотків пацієнтів з COVD-19 спостерігається порушення смакових і нюхових відчуттів. Агевзія (одна з форм розлади смаку) або аносмія (втрата нюху) виникають на самому початку дії інфекції, й на підставі цих симптомів можна діагностувати ранню стадію захворювання COVID-19.

При класичній грипозній інфекції, спричиненій аденовірусами, порушення нюху і смаку зазвичай з'являються на пізнішій стадії захворювання. Ці специфічні симптоми свідчать про те, що нервова система багатьох пацієнтів також схильна до впливу SARS CoV-2.

Як встановили бельгійські вчені, нервові клітини слугують для коронавірусу свого роду воротами в центральну нервову систему. Через закінчення нюхового нерва - першого з черепних нервів, що відповідає за нюхову чутливість, - коронавірус проникає в мозок і доходить до центрів автономного дихання і серцебиття, розташованих у довгастому мозку.

Ще при дослідженні атипової пневмонії SARS та близькосхідного респіраторного синдрому MERS вчені встановили, що коронавіруси здатні проникати через нервові клітини в мозок. Коли в одного з пацієнтів в Японії, зараженого коронавірусом SARS-CoV-2, стався епілептичний напад, йому діагностували менінгіт: запалення оболонок головного мозку, спричинений проникненням коронавірусу в центральну нервову систему.

Це дало лікарям з Японії та Китаю привід для побоювань, що у деяких пацієнтів патоген може проникати в стовбур головного мозку і пошкоджувати там дихальний центр. Можливо, саме цим пояснюється раптова зупинка дихання у деяких літніх пацієнтів з COVID-19, якій не передували якісь проблеми з дихальними органами на тлі інфекції. Досі не вдалося точно з'ясувати, чи здатний SARS-CoV-2 провокувати інсульт або підвищувати ризик його розвитку.

Вентиляція легенів, необхідна деяким пацієнтам з особливо важкими симптомами COVID-19, може пошкодити нирки й викликати гостру ниркову недостатність. При пневмонії у легенях часто скупчується велика кількість рідини, і тоді її виводять з організму за допомогою спеціальних медичних препаратів. Однак як побічний ефект вони також послаблюють кровопостачання нирок, і ті більше не здатні виконувати свою очисну функцію.

Крім того, при важкому протіканні COVID-19 кров згортається швидше. В результаті в ній можуть утворюватися кров'яні згустки, які блокують судини, а часто і нирки. Згідно з результатами недавнього дослідження, проведеного в Гамбурзі, при розтині пацієнтів, померлих від COVID-19, у багатьох були виявлені порушення згортання крові, а також артеріальні й легеневі емболії.

Деяким пацієнтам також діагностують міні-інфаркти нирок, які розвиваються внаслідок загибелі частини ниркової тканини, викликаної закупоркою ниркової артерії. Приблизно у 30 відсотків хворих COVID-19 функції нирки обмежуються настільки, що їм необхідний діаліз. Чи відновляться нирки після одужання, чи ж SARS-CoV-2 викликає їхні довгострокові пошкодження, поки невідомо.