Скачать
Середа, 13.05.2020
В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу
ДПСУ: До України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін
ДПСУ: До України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін
Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Вчені описали, як коронавірус вражає внутрішні органи людини

Вчені описали, як коронавірус вражає внутрішні органи людини
09:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Головною мішенню коронавірусу стають легені. Однак він вражає й інші внутрішні органи.

Коронавірус SARS CoV-2 в основному вражає нижні дихальні шляхи, тому його головною мішенню стають легені.

Проте останнім часом з'явилися численні докази того, що вірус атакує й інші внутрішні органи: серце, судини, нирки, головний мозок та центральну нервову систему, пише DW.

Дослідження, проведені вченими зі США, Італії та Китаю, свідчать про те, що атипова пневмонія може серйозно впливати на роботу серця. Доказом тому стала не тільки висока смертність пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями й високим артеріальним тиском.

Спостереження показали, що у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 часто підвищується біомаркер крові, що вивільнюється зруйнованими та клітинами серцевого м'яза, які відмирають. У багатьох людей, які раніше не відчували проблем із серцем, коронавірусна інфекція також призводила до розвитку міокардиту.

Інфекціоніст розповіла, як правильно виходити з карантину

Викликані ці ушкодження в роботі серця дією самого коронавірусу або, що ймовірніше, реакцією на інфекцію імунної системи. Однак серйозні ураження в роботі серця у минулому спостерігалися й у пацієнтів з атиповою пневмонією SARS або близькосхідним респіраторним синдромом MERS, збудниками яких є коронавіруси, подібні за своєю природою із SARS-CoV-2.

Новий коронавірус серйозно вражає легені не тільки під час хвороби COVID-19: часткове зниження їхньої функції спостерігається й у пацієнтів, які видужали. Оглядаючи людей, які вилікувалися від коронавірусу, китайські медики виявили у них в легенях так званий симптом "матового скла": зниження прозорості легеневої тканини, яке свідчить про необоротні ушкодження.

Зараз ведуться дослідження, які повинні встановити, чи не призводить цей симптом до запалення сполучної тканини легенів - фіброзу. При цьому захворюванні еластичність і розтяжність легеневої тканини знижується, порушується дихальна функція та ускладнюється доступ кисню через стінки альвеол легень до кровоносних судин.

Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях

Фіброз легенів не піддається лікуванню, оскільки рубцювання легеневої тканини необоротне. Але при своєчасному діагностуванні фіброз легенів можна сповільнити, а іноді навіть зупинити розвиток цієї хвороби.

При розтині померлих від COVID-19 пацієнтів патологоанатоми Цюрихської університетської клініки виявили у деяких з них запалення всього клітинного шару на внутрішній стороні кровоносних і лімфатичних судин (ендотелію) різних органів. Вчені дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 через рецептори АСЕ2 призводить до загального запалення ендотелію.

Це, своєю чергою, може спричинити серйозні порушення в його мікроциркуляції, які можуть викликати пошкодження в діяльності серця, легеневу емболію і закупорку судин в головному мозку і кишковому тракті. Все це може призвести до відмови роботи внутрішніх органів та смерті пацієнта.

Гайморит - причини і лікування захворювання

У понад 80 відсотків пацієнтів з COVD-19 спостерігається порушення смакових і нюхових відчуттів. Агевзія (одна з форм розлади смаку) або аносмія (втрата нюху) виникають на самому початку дії інфекції, й на підставі цих симптомів можна діагностувати ранню стадію захворювання COVID-19.

При класичній грипозній інфекції, спричиненій аденовірусами, порушення нюху і смаку зазвичай з'являються на пізнішій стадії захворювання. Ці специфічні симптоми свідчать про те, що нервова система багатьох пацієнтів також схильна до впливу SARS CoV-2.

Як встановили бельгійські вчені, нервові клітини слугують для коронавірусу свого роду воротами в центральну нервову систему. Через закінчення нюхового нерва - першого з черепних нервів, що відповідає за нюхову чутливість, - коронавірус проникає в мозок і доходить до центрів автономного дихання і серцебиття, розташованих у довгастому мозку.

Ще при дослідженні атипової пневмонії SARS та близькосхідного респіраторного синдрому MERS вчені встановили, що коронавіруси здатні проникати через нервові клітини в мозок. Коли в одного з пацієнтів в Японії, зараженого коронавірусом SARS-CoV-2, стався епілептичний напад, йому діагностували менінгіт: запалення оболонок головного мозку, спричинений проникненням коронавірусу в центральну нервову систему.

Це дало лікарям з Японії та Китаю привід для побоювань, що у деяких пацієнтів патоген може проникати в стовбур головного мозку і пошкоджувати там дихальний центр. Можливо, саме цим пояснюється раптова зупинка дихання у деяких літніх пацієнтів з COVID-19, якій не передували якісь проблеми з дихальними органами на тлі інфекції. Досі не вдалося точно з'ясувати, чи здатний SARS-CoV-2 провокувати інсульт або підвищувати ризик його розвитку.

У Німеччині тестують українські медпрепарати, які можуть боротися проти Covid-19

Вентиляція легенів, необхідна деяким пацієнтам з особливо важкими симптомами COVID-19, може пошкодити нирки й викликати гостру ниркову недостатність. При пневмонії у легенях часто скупчується велика кількість рідини, і тоді її виводять з організму за допомогою спеціальних медичних препаратів. Однак як побічний ефект вони також послаблюють кровопостачання нирок, і ті більше не здатні виконувати свою очисну функцію.

Крім того, при важкому протіканні COVID-19 кров згортається швидше. В результаті в ній можуть утворюватися кров'яні згустки, які блокують судини, а часто і нирки. Згідно з результатами недавнього дослідження, проведеного в Гамбурзі, при розтині пацієнтів, померлих від COVID-19, у багатьох були виявлені порушення згортання крові, а також артеріальні й легеневі емболії.

Деяким пацієнтам також діагностують міні-інфаркти нирок, які розвиваються внаслідок загибелі частини ниркової тканини, викликаної закупоркою ниркової артерії. Приблизно у 30 відсотків хворих COVID-19 функції нирки обмежуються настільки, що їм необхідний діаліз. Чи відновляться нирки після одужання, чи ж SARS-CoV-2 викликає їхні довгострокові пошкодження, поки невідомо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Внутрішні органи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані
02 Причини виникнення пандемії: ЄС підтримує розслідування
03 Життя після пандемії: Twitter не буде повертати працівників до офісів
04 Надзвичайний стан в Японії: уряд розгляне можливість пом`якшення карантину в деяких районах країни
05 Глобальна кампанія з вакцинування: Канада виділить $480 мільйонів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Причини виникнення пандемії: ЄС підтримує розслідування
Причини виникнення пандемії: ЄС підтримує розслідування
Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків
Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків
&quot;Акт чистого зла&quot;: США засуджують теракт в Афганістані
"Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся