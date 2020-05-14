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Четвер, 14.05.2020
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Шість звичок для здорового сну

Шість звичок для здорового сну
21:55 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дотримуйтесь вечірніх ритуалів і не рідше трьох разів на тиждень займайтеся спортом.

Всі знають, що дорослій людині належить спати не менше 7 годин на добу. Це дозволяє їй виглядати і почуватися нормально. Здоровий сон дає бадьорість, гарний настрій і відпочилий вигляд, тоді як недосип викликає апатію, зайву вагу, проблеми зі здоров'ям і емоційне виснаження. Повноцінний нічний відпочинок – базова потреба людини. Але що робити, якщо опівніч наближається, а сну анітрошечки?

Не поспішайте вдаватися до снодійного, таблетки мають свої побічні ефекти. При цьому діють симптоматично, тобто не усувають проблему.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час сну, перевірте здоров'я. Якщо з ним все в гаразд – переглянете свої звички.

Дотримуйтесь вечірнього ритуалу. На кшталт того як дітей готують до сну – купають, читають книжки, – влаштуйте ритуали й собі. Вони будуть сигналом організму, що час відпочивати: прийміть ванну, виконайте вечірні косметичні процедури, послухайте спокійну музику.

Використовуйте ліжко за призначенням. Не влаштовуйте на ньому робоче місце, локацію для телефонних переговорів або перегляду фільмів. Ця зона має навіювати сон, а не підтримувати активність.

Вечеряйте за 2-3 години до сну. Виявляється, це корисно не лише для збереження фігури. Якщо відчуваєте голод перед сном, з'їжте яблуко або шматочок сиру, випийте 100 г кефіру.

Не пийте на ніч алкоголь і напої з вмістом кофеїну, вони прискорюють серцебиття і кровообіг. Це означає, що вино з шоколадом – не найкраще рішення для проведення вечора. Як і вживання будь-яких цитрусових.

Займайтеся спортом. Не менше 3 разів на тиждень. Спорт стимулює вироблення мелатоніну (гормону сну). Хто добре тренується, той добре спить.

Уникайте стресів перед сном. Роботу, розпочаті справи, важливі переговори, вирішення домашніх проблем залиште на ранок. Якщо відчуваєте тривогу, помедитуйте або виконайте комплекс заходів, які допоможуть заспокоїтися.

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Спорт, Здоровий сон, Звички, Спосіб життя, ритуали.
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