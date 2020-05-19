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Вчені з'ясували, що мозок сприймає нові враження як щастя

Вчені з'ясували, що мозок сприймає нові враження як щастя
12:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Результати дослідження показують, що люди відчувають себе щасливішими, коли у них більше різноманітності в повсякденному житті, коли вони відвідують нові місця.

Психологи з США виявили, що нові враження та позитивний досвід викликають у мозку людини підвищену активність, аналогічну тій, що пов'язана з відчуттям щастя.

Дослідники з Нью-Йоркського університету та Університету Майамі вивчили зв'язок різноманітності в повсякденному житті людей з їхнім емоційним станом. Люди, які брали участь в експерименті в Нью-Йорку і Маямі, протягом трьох-чотирьох місяців відправляли організаторам текстові повідомлення з описом їхнього емоційного стану, а фахівці відстежували за допомогою GPS всі їхні пересування, повідомляє medikforum з посиланням на журнал Nature Neuroscience.

Виявилося, що в ті дні, коли в учасників експерименту було багато подорожей і відвідин великої кількості місць протягом дня, вони повідомляли про себе в позитивному ключі, використовуючи слова «щасливий», «збуджений», «уважний» і «розслаблений». На думку вчених, такі епітети асоціюються з відчуттям благополуччя.

«Наші результати показують, що люди відчувають себе щасливішими, коли у них більше різноманітності в повсякденному житті, коли вони відвідують нові місця і набувають широкий спектр нового досвіду. Швидше за все, існує і зворотний зв'язок - очікування позитивних відчуттів може спонукати людей частіше шукати цей корисний досвід», - сказала один з авторів дослідження, доцент кафедри психології Кетрін Хартлі.

Таку картину психологи бачили в попередніх дослідженнях на тваринах. Потім дослідники спробували з'ясувати, як зв'язок між новими враженнями та позитивними емоціями позначається на діяльності мозку. Учасники експерименту регулярно проходили в кінці дня обстеження в лабораторії методом МРТ.

З'ясувалося, що у людей з найбільш сильно виявленими позитивними емоціями, викликаними новим досвідом, відзначалася виразна кореляція між активністю мозку в гіпокампі і стріатумі. Ці сфери мозку пов'язані з обробкою новизни і винагородою.

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Позитив, Вчені, Людина, Щастя, Враження, Новий досвід.
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