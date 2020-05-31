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Українців попередили про можливу емоційну нестійкість через погоду

Українців попередили про можливу емоційну нестійкість через погоду
15:43 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Згідно з графіком ефективної температури за показником Міссенарда, в Україні на початку червня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови.

Так, субкомфорт через погоду спостерігатиметься у період з 31 травня по 3 червня.

При субкофортних умовах людина може відчувати слабке терморегуляторне навантаження, характеризується як - "прохолодно". Тоді може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Якщо ж людина відчуває помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – "дуже тепло", можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на червень.

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Все по темі:

емоції, Самопочуття, Субкомфортні погодні умови, Нестабільність.
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